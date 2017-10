Succese pe tărâm italian pentru elevii Colegiului de Artă

Ştire online publicată Joi, 18 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Zilele acestea, a avut loc la Roma (Italia), în Sala della Promoteca di Campidoglio, festivitatea de premiere a celei de-a XII-a ediții a Concursului Internațional „Enzimi di Pace - L’Albero dei Colori”. Organizat de „Scuola di Pace” din Roma, cu sprijinul Primăriei din orașul celor șapte coline, concursul din anul acesta a avut ca temă „Natura și pacea în artă”, secțiunile fiind pictură, fotografie, scurt-metraj, povestiri. Elevii Colegiului Național de Artă „Regina Maria” au participat și anul acesta cu lucrări care au fost remarcate de juriu, astfel că, la secțiunea școli, colegiul a obținut locul I. Și la secțiunea pictură, locul I a fost obținut de micuța și talentata elevă, Diana Zărnescu. Lucrarea sa, intitulată sugestiv „I bambini amano la natura e la pace” („Copiii iubesc natura și pacea”), este rodul muncii sale la orele de desen, îndrumată cu pricepere și dăruire de învățătoarea sa, Marcela Voicu. Locul I la secțiunea fotografie a fost obținut de Ioana Ciora, clasa a VII-a, cu lucrarea „Gran cuore va nel mondo” („Inimă mare, du-te în lume!”). Câștigătoare și anul trecut la același concurs, Ioana, prezentă la festivitatea de premiere de la Roma, a declarat: „Am fost foarte emoționată și mândră să reprezint România, să mă aflu din nou în acea sală impresionantă - Sala della Protomoteca in Campidoglio - de pe ferestrele căreia te privește Forumul Roman. Mesajul meu a fost că fiecare dintre noi poate contribui pentru a trăi pacea, spiritul simplității, al armoniei și al bucuriei. Creștem si ne dezvoltăm asemeni unei plante, în pace, cu multă dragoste; pentru asta am trimis o inimă largă în lume! Aplauzele, zâmbetele și îmbrățișările celor prezenți în sală m-au impresionat și am fost fericită știind că am reușit să le transmit emoțiile și mesajul meu.” Profesoara de limba italiană a Colegiului, Angela Doicescu-Ciurea, cea care a prelucrat, alături de profesorii de specialitate și învățători, regulamentul concursului a afirmat că „acest concurs are ca scop promovarea culturii păcii între toate popoarele. Lucrările elevilor noștri evidențiază o lume a solidarității, a păcii, a fericirii”.