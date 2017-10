Succes al Liceului "Ovidius" la Salonul Naţional de Inventică

Succes al Liceului "Ovidius" la Salonul Național de Inventică

Week-end-ul trecut s-a desfășurat la București a XIII-a ediție a Târgului Internațional „Gaudeamus - Carte de învățătură”, în cadrul căruia a avut loc și Salonul Național de Inventică și Creație Științifică pentru Tineret, organizat de Ministerul Tineretului și Sportului.La acest salon au putut participă tineri, cu vârste între 14 și 35 de ani, pe trei secțiuni: științe aplicate, tehnologia informației, tehnologii ale viitorului.Liceul Teoretic „Ovidius” a fost reprezentat de elevele Bianca Brănescu și Mariela Crăciun, din clasa a XI-a B, coordonate de prof. Carmen Bucovală. Proiectul prezentat a vizat propunerea unui echipament care să limiteze capturile accidentale ale delfinilor în plasele de pescuit, proiect început de elevii liceului în urma cu câțiva ani. „Din echipa de proiect au făcut parte Loredana Doroftei și Alexandra Alboiu (acum studente), Ana Cătălina Popa și cele două eleve care au participat efectiv la Salonul de Inventică de anul acesta. În realizarea acestui proiect am pornit de la colaborarea cu ONG Mare Nostrum, care are o importantă direcție de acțiune în găsirea unor metode pentru conservarea populațiilor de delfini din Marea Neagră, una dintre direcțiile de intervenție fiind folosirea de pingere (dispozitive acustice) care semnalează delfinilor existența plaselor de pescuit, evitând astfel încurcarea în acestea. De la această idee, am realizat un dispozitiv care a presupus costuri reduse, care emite sunete de frecvență adecvată, dispozitiv care poate fi o soluție în comparație cu echipamentele mult mai costisitoare de pe piață”, au declarant membrii echipei de proiect.Proiectul prezentat de elevii Li-ceului Teoretic „Ovidius” a fost recompensat cu premiul I la secțiunea științe aplicate.