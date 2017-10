Stufstock a lansat concurs pentru trupe noi

Trupele anunțate până acum la Stufstock 2012 pentru ziua de vineri, 27 iulie, sunt: Buterflys in my stomach, Byron, East Roots, Gândul Mâței, și în final, Dubioza Kolektiv și Dub incorporation. Sâmbătă, 28 iulie vor urca pe scenă: Blue Pulse, Trooper, Vendetta, Coma, E.M.I.L., Alternosfera și The Subways. În alcătuirea listei, organizatorii au ținut cont de solicitările publicului Stufstock. Anul acesta două trupe newcomers (nou-veniți) au ocazia să urce pe scenă în deschiderea concertelor din 27 și 28 iulie. Acestea vor fi alese prin votul publicului pe albumul “Newcomers Wanted” deschis pe pagina de facebook a festivalului, unde publicul este invitat de organizatori să-și susțină favoriții. Până acum s-au înscris 11 trupe: Sketch, Dinți de lână, Anemic Disco, MT place, Ska-nk, Subatomic Zoo, The Case, Natif, Stereofeelings, Mojo Barel și NEXT. “Doritorii pot trimite o poză a trupei, cu un link unde pot fi ascultate melodiile (youtube, vimeo, etc.) la concurs@stufstock.com Proporționalitatea în alegerea finaliștilor va fi de 50% vot public + 50 % echipa Stufstock” anunță organizatorii. Biletele pentru festival puse în vânzare sunt valabile pentru zilele de concert din 27 și 28 iulie. Acestea pot fi achiziționate de pe biletoo.ro, blt.ro, bilet.ro, myticket.ro și bilete.ro, precum și prin partenerii acestora. Prețul unui bilet/zi este de 65 lei.