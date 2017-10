Stufstock 2008, întâlnirea eco - rock de la miezul nopţii

Stufstock 2008, întâlnirea eco - rock de la miezul nopții

Festivalul Stufstock 2008, de la Vama Veche, a luat sfârșit sâmbătă, după trei zile de extaz decibelic, asumat de câteva mii de oameni însetați de un delir muzical. The Others, Farfarello, Harry Tavitian, Jean – Luc Ponty, Nguyen Le și Kora Jazz Trio au strălucit în ultima zi de festival sub luminile sălbatice ale celor două scene amenajate în complexul Marina Park. Farfarello a cântat diabolic, rupând câteva corzi de vioară, în aplauzele crescendo ale publicului. Harry Tavitian și-a pus în aplicare motto-ul postat pe al său blog - „Harry’s my name, jazz is my game”, principiul împărtășit de amicul său de la percuție, Cserey Csaba. Adulat de public, Harry a fost chemat înapoi pe scenă pentru un bis, împlinindu-se profeția publicistului Mugur Grosu, care, la un moment dat, îl numea pe maestru, „Harry Potterian, vrăjitor la Stufstock”. Linia a fost continuată de francezul Jean - Luc Ponty, care s-a bucurat de lauri zgomotoși din partea publicului, primind un bis după ce concertase o oră. Deși „libertate, frate” ar fi una dintre motivațiile Stufstock, organizatorii au făcut tot posibilul pentru a evita manifestări nedorite: încă de la intrarea în complex, jandarmii, gazde bune ale evenimentului, direcționau șoferii spre parcare. După încă 50 de metri, un alt filtru de control se asigura că toți cei care intră în complex au la mână biletul-brățară, în timp ce ultima delegație de jandarmi, și cea mai riguroasă, se ocupa de percheziționarea publicului. Dimensiunea ecologică a evenimentului s-a impus prin standurile din curtea complexului, unde puteai semna o petiție pentru interzicerea vânării animalelor în zonele protejate în schimbul unui premiu, ceea ce explică, poate, micile cozi care se formau la cortul ecologiștilor. De necontestat este faptul că organizarea a fost deosebit de riguroasă, de la percheziția corporală și controlul bagajelor până la cele 34 de toalete ecologice care au asigurat buna desfășurare a lucrurilor. Vorba aceea… „activ în interior, se vede la exterior!”. Indispensabila bere, un supliment de plăcere marca Vama Veche, a putut fi achiziționată cu 3 lei paharul, amestecându-se cu ingredientul muzical presărat pe scenele Stufstock. În acest timp, pe plajă, petrecerea era și mai animată, cele câteva sute de tineri demonstrând că adevărata stațiune a tineretului e la Vama Veche. În primele zile ale festivalului au urcat pe scenă formațiile Crowfish, Konquistador, Survolaj, Apocalyptica, Air Traffic, The Amsterdams, Persona, Byron, Exnn, dEUS, Kultur Shock, Gerlad Gradwohl și The Pixels, care s-au încadrat, cu siguranță, în categoria celor care spun, după concete, „there are good vibes here”. Ediția 2008 a festivalului Stufstock a strâns mii de oameni, vizibil încântați de artiștii care au lăsat muzica să vorbească pentru ei. Astfel, încă o profeție s-a împlinit în cele trei zile de festival: „La Stufstock votezi muzica bună și dai o semnătură pentru natură”, așa grăiră organizatorii.