Studioul de spectacole „Sonar”, în căutare de artişti

Studioul de spectacole „Sonar”, în căutare de artiști

Studioul de spectacole speciale „Sonar” a lansat o provocare constănțenilor care vor să se afirme în domeniul artistic, invitându-i să participe la o preselecție în urma căreia organizatorii vor selecta folkiști, recitatori, instrumentiști, actori, dansatori (individual sau grupuri). Preselecția se va desfășura pe 12 octombrie, cei aleși urmând să participe, ulterior, la spectacole de anvergură prezentate în țară și în străinătate. Studioul de spectacole „Sonar” a apărut, așa cum susține actorul și regizorul Mircea Pînzaru, „aparent dintr-o întâmplare”, în luna mai a acestui an, când Constantin Lămureanu, directorul editurii „Neliniști Metafizice”, le-a propus oamenilor de cultură George Eugen Doinaru și Mircea Pînzaru să realizeze un spectacol dedicat regretatului poet George Țărnea, la Cercul Militar Con-stanța. Astfel, Studioul Sonar a prezentat primul spectacol-întâmplare, centrat în jurul lui George Țărnea. Au urmat apoi alte întâmplări cu poeți, care au făcut ca sala de spectacole a Cercului Militar să devină neîncăpătoare la fiecare reprezentație. Cercul Militar Constanța a găzduit, recent, spectacolul de muzică și poezie „Amară-dulce toamnă”, conceput și realizat de Studioul „Sonar”. Pe acordurile unei emoții de toamnă sub semnătura vocală a lui Costel Botezatu, Laurențiu Marinescu, a Anei-Dorina Cojocaru și a Marianei Butnaru, anotimpul ploios a părut, pentru o oră, mai indulgent. Cu talentul și farmecul oferite din plin spectatorilor, Mircea Pânzaru a recitat poezii de Nichita Stănescu și de Lucian Blaga, accentuând starea de emoție de toamnă, dulce-amară, eliberând semnificațiile textuale prin interpretarea scenică. George Eugen Doinaru, cu șarmul și umorul specifice, a stabilit interacțiunea constantă cu publicul, în timp ce nelipsita chitară a făcut ca toamna să fie mai muzicală decât arăta vremea. Pentru perioada următoare, studioul „Sonar” pregătește un spectacol-meditație legate de timp și de poezia lui Radu Stanca și a lui Ștefan Augustin Doinaș, grupate sub titlul „Dulceața și vicleniile timpului”. De asemenea, începutul lunii decembrie va aduce noi momente artistice marca „Sonar”, iubitorii de artă urmând să asiste la spectacolul „Bufonul și femeia”. Între timp, constănțenii care visează să devină artiști pot lua legătura cu George Eugen Doinaru la numărul de telefon 0732600109 și, înarmați cu talent, se pot prezenta la preselecție duminică, 12 octombrie, între orele 10 și 14, la Cercul Militar Constanța.