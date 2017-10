Studenţii vând locul în cămin şi cu 500 lei

A început anul universitar și bursa… paturilor

Studenții vând locul în cămin și cu 500 lei

Ieri, în căminele Universității „Ovidius” din bulevardul Mamaia, „locatarii” erau în toiul transportului de bagaje. Fițoși până peste măsură, de-ai fi zis că s-au mutat în penthouse, studenții s-au lăsat cu greu fotografiați, dar cu precizarea „din spate”. Stresul drumului o fi fost de vină… Anul universitar 2010-2011, sub semnul sărbătorii 24.000 de studenți intră astăzi în noul an universitar 2010-2011 la „Ovidius”, cu 3.000 mai mult decât prognoza oferită de rectorul prof. univ. dr. Victor Ciupină la ultima conferință de presă dinaintea vacanței. „Mă bucur să constat că în timp ce în țară numărul studenților scade, universitatea noastră și-a mărit simțitor efectivele”, declara rectorul. În urma celor două sesiuni de admitere din această vară, din cei 9.000 de candidați au fost admiși în anul I de licență 7.000, din care 1.400 fără plată. La cele 78 de programe de studii masterale sunt înscriși 1.600 de studenți, iar la cele opt școli doctorale, 160 de persoane. Acestora li se alătură cei 800 de studenți străini proveniți din țări precum Turcia, Grecia, Moldova, Ucraina, Bulgaria, Serbia, Macedonia, dar și din țările arabe. Pentru cel mai de tradiție centru universitar al Constanței, acest an este unul cu totul special, marcat de sărbătorirea a 50 de ani de la înființarea Institutului Pedagogic Constanța, devenit peste timp centru de interes pentru studenți din toate colțurile țării, chiar și din Arad sau Baia Mare. O dovadă în plus a nivelului la care a ajuns învățământul universitar la „Ovidius” îl constituie, conform afirmațiilor prorectorului prof. univ. dr. Marian Cojoc, și depunerea dosarului pentru aprobarea a două noi programe de licență: arhivistică și filozofie. „Schimb loc de băiat…“ Cazarea propriu-zisă a început de miercuri, 29 septembrie, așa încât ieri bursa… paturilor era în plină desfășurare, avizierul din b-dul Mamaia fiind plin de anunțuri de genul: „Schimb loc de băiat din P1 cu loc de băiat din C1 sau C2\", „Schimb loc de fată Energetic cu P2\", „Schimb loc de fată din C1 cu loc în P1, P2 plus diferența”, „Schimb loc (băiat) din P2 cu C1\", „Schimb loc C2 cu C1\". Întrebați cam cu cât se vinde un loc în cămin, majoritatea au răspuns că depinde de locația căminului. Cel mai bine se vând paturile din P-uri, chiar și cu 500 lei, fiind zona „rezidențială” Pescărie, unde malul Mării Negre bate în… fereastră. Cu puțină negociere, se poate lăsa până la 100 de euro. Până și la acest capitol ne-am integrat în viața studențească a marilor „capitale universitare”.