Studenţii Universităţii „Ovidius” au participat la un eveniment de învățare, predare și formare în Turcia

Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC) a participat, în perioada 2 - 8 iulie 2021, la activitățile primului eveniment de învățare, predare și formare (Learning, Teaching, Training - LTT), desfășurat la Bursa, Turcia. Acesta s-a desfăşurat în cadrul proiectului „Adaptation Guide to Educational System & Social Life for International Students (SOS)”.„Participarea la această primă activitate de tip LTT a fost deosebit de utilă, din mai multe puncte de vedere. Pe de-o parte, echipa noastră și-a putut face cunoscută activitatea desfășurată până acum în cadrul proiectului. Pe de altă parte, liderii de proiect ne-au oferit noi instrucțiuni referitoare la următoarele sarcini pe care le avem de îndeplinit”, a precizat conf. univ. dr. Denis Ibadula.În cadrul activităților a fost testată Aplicația SOS (Software of Student), ce reprezintă unul din rezultatele intelectuale ale proiectului şi are rolul de a facilita integrarea studenților internaționali. Astfel, prin intermediul aplicației mobile, aceștia vor putea accesa informații utile despre oportunitățile de cazare, facilitățile de transport în comun, procedurile de echivalare a diplomelor, bursele pentru care pot aplica, dar și detalii care îi vor ajuta să se adapteze rapid condițiilor generale ale unei culturi diferite.