Studenţii, unii în vacanţă, alţii la cursuri. Cum se derulează semestrul al doilea în universităţile constănţene

Potrivit rectorului UMC, prof. univ. dr. ing. Violeta Ciucur, aici se continuă organizarea de pe primul semestru, prin desfăşurarea activităţii didactice de curs, seminar şi proiecte în primele şase săptămâni, urmând ca imediat după aceea să aibă loc desfăşurarea activităţilor practice, laboratoare, pentru alte şase săptămâni.





„În ultimele două săptămâni, din totalul celor 14, cât are semestrul, se reglează eventualele activităţi care, din motiv că depăşeau cele şase ore pe zi nu s-au programat anterior. În privinţa laboratoarelor, acestea se vor desfăşura în sistem faţă în faţă”, ne-a declarat rectorul.





La „Ovidius”, conform hotărârilor din cadrul Consiliului de Administraţie şi Senat, cursurile şi seminariile se vor ţine online, în timp ce activităţile practice necesită prezenţa fizică a tinerilor.





„Cursurile sunt online pentru toate facultăţile. Noi avem un număr foarte mare de studenţi, aproximativ 18.000 şi este exclus să intrăm cu toţi în sălile de curs. Partea de pregătire, seminariile rămân tot online, dar pe zonele de lucrări practice sensibile, cum le spunem noi, cum este Medicina, de exemplu, Artele ori cele cu pregătire de laboratoare, Inginerie, la acestea este nevoie de prezenţa fizică a studenţilor. Partea de pregătire practică se poate face şi online, dar, oricum, aceasta va fi gestionată de fiecare facultate în parte. De exemplu, Medicina are partea de preclinic, cu laboratoare, cu prezenţă în campus, dar are şi parte practică, de genul clinic, care este în spital. Vorbim despre nuanţele pe care fiecare facultate în parte le prevede în planul de măsuri. Fiecare facultate a venit cu propria-i propunere în CA şi în Senat. Noi reluăm, practic, ceea ce am început în octombrie, la deschiderea anului universitar, pentru că aşa începusem, sub aceeaşi formulă, după care ne-am regrupat”, a declarat pentru „Cuget Liber”, rectorul Universității „Ovidius” Constanța, conf. univ. dr. Dan Iliescu.



Studenții militari și civili de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” își reiau activitatea, începând din această săptămână, în cel de-al doilea semestru al anului universitar 2020 – 2021.



La secția militară, toate tipurile de activități didactice se vor derula față în față, în timp ce la secția civilă cursurile, seminarele și proiectele se vor desfășura în sistem online, urmând ca doar activitățile de laborator să se desfășoare față în față.



„Studenții aflați în situații speciale (domiciliu la distanțe foarte mari, încadrați în grupe de risc, aflați în carantină sau autoizolare etc.) pot solicita, prin cerere scrisă către decan, desfășurarea integrală a activităților didactice în sistem online pentru minimizarea riscurilor de contaminare cu Covid-19. În această situație, ei vor recupera laboratoarele nefrecventate la sfârșitul semestrului. De asemenea, și cadrele didactice aflate în grupe de risc, carantină sau autoizolare pot solicita desfășurarea activităților didactice în regim online”, au precizat reprezentanţii academiei.





Primul semestru s-a dus, examenele la fel, iar acum studenţii trebuie să îşi reia cursurile, aferente celui de-al doilea semestru al anului universitar 2020-2021. Care este situaţia pe plan local? Cum vor învăţa tinerii? La aceste întrebări ne-au răspuns reprezentanţii celor trei instituţii de învăţământ.