Studenţii umecişti învaţă cum să îşi dezvolte abilităţile

Studenții umeciști învață cum să își dezvolte abilitățile

Universitatea Maritimă din Constanța (UMC) a organizat, de curând, la Nicosia, Cipru, primul program intensiv de studii cu scopul facilitării schimbului de bune practici cu privire la dezvoltarea abilităților și competențelor transversale ale cursanților. Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului DivSea, „Diversification of seafarers’ employability paths through collaborative development of competences and certification”.Astfel, pe parcursul celor cinci zile au fost abordate tematici de interes, identificate în etapele anterioare ale proiectului ca fiind necesare pentru creșterea/diversificarea angajabilității, precum: leadership-ul, comunicarea efectivă, soluționarea problemelor, lucrul în echipă.Ca urmare a acestui program, experții din cadrul proiectului vor definitiva materiale didactice de formare și de evaluare a competențelor transversale ale personalului din domeniul maritim.