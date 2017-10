„Studenţii suferă de stresul primului loc de muncă“

Gheorghe Raftu, directorul Centrului de consiliere educațională și profesională

„Studenții suferă de stresul primului loc de muncă“

Mâine, la Universitatea „Ovidius” din Constanța se încheie seria mani-festărilor științifice provocate, în sens pozitiv, de Centrul de consiliere educațională și profesională, o premieră pentru această instituție academică.Mobbing-ul profesional sau stresul la locul de muncă a constituit tema prelegerii susținute de psiholog drd. Gheorghe Raftu, directorul Centru-lui și organizatorul acestui eveniment.- Ce v-ați propus prin orga-nizarea acestui eveniment?- Ne-am propus, zilele acestea, pe cât este posibil, să găsim, împreună cu colegii din celelalte 15 universități, soluții prin care absolvenții noștri să poată fi mai bine pregătiți pentru impactul cu piața muncii.Tema prelegerii mele s-a bazat pe semnale din teritoriu și pe faptul că mulți absolvenți de-ai noștri întâmpină tot felul de presiuni sau piedici la locul de muncă. Și mai cu seamă fetele. Am structurat această lucrare astfel încât să găsim soluții prin care angajații să elimine stresul, să poată să comunice și să nu mai aibă probleme de genul acesta la locul lor de muncă.- Concluziile au fost desprinse în urma unui studiu?- Am realizat un sondaj, pentru că acesta este și rolul Centrului. O dată cu sondarea poziției pe piața muncii studiem și care este starea lor de spirit la locul de muncă. Și mulți spun „Da’ știți, suntem începători, se creează presiuni asupra noastră. Ni se reproșează că nu avem destulă experiență”.- Tot Centrul a tras câteva concluzii în urma caravanei organizate de Universitatea „Ovidius”.- Într-adevăr, și suntem bucuroși că circa 90% dintre absolvenții de liceu speră să devină studenți la „Ovidius”. Practic, noi am făcut studiul pe cele patru județe din care noi avem bazinul de recrutare a absolvenților, și anume Tulcea, Ialomița, Călărași și, bineînțeles, Constanța. Sondajul la Constanța a fost pe vreo 1.200 de persoane, la Tulcea - vreo 970 și am încercat să prindem elevi de liceu cam din toate mediile, pentru a avea o imagine cât se poate de clară. Interesant ni s-a părut că au preferat să vină la „Ovidius” datorită discuției pe care domnul rector a avut-o cu ei, împreună cu domnii prorectori. Au aflat astfel care sunt atuurile studenției la „Ovidius”. Implicarea aceasta efectivă la nivelul staff-ului Universității este o premieră. Și astfel s-a reușit depășirea unei bariere legate de lipsa informației. De altfel, studiul a demonstrat că informarea are un rol covârșitor. Au știut unde vin, ce-i așteaptă. Apoi venind la Centrul de consiliere, noi le facem cunoscute parteneriatele pe care le avem. Dispunem de baterii de teste dintre cele mai moderne, pentru a afla aptitudinile, intențiile, chiar personalitatea. Și atunci coroborând toate acestea realizăm un profil al viitorului candidat la studenție care va ști mai apoi foarte clar dacă profilul sau specializarea pe care le alege sunt pe capacitatea lui.- Din rezultatele studiului dvs. ne-a surprins numărul de absolvenți care doresc să părăsească țara.- Cu siguranță starea economică actuală a României și-a pus am-prenta asupra alegerilor. Noi, ca centru de consiliere, nu-i putem in-fluența în deciziile lor, ci doar îi îndrumăm și le arătăm care sunt posibilitățile. Centrul și conducerea ac-tuală a Universității au încheiat niște parteneriate cu companii multinaționale. Și atunci unii absolvenți pot pleca cu contract, decât să culeagă căpșuni. Companiile vin, recrutează studenți, iar pe cei merituoși îi recompensează oferindu-le burse, timp de trei ani, după care îi susțin să meargă la masterat, la final ajungând în străinătate la compania care i-a susținut. Este un program formidabil pentru universitatea noastră, deoarece aceste companii urmăresc traseul acestor studenți. Iar aceștia sunt stimulați să învețe pentru că știu unde vor ajunge.