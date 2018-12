Studenții Specializării Jurnalism, din cadrul Universităţii "Ovidius", premiați la Gala EFOR

Studenții Specializării Jurnalism, din cadrul Universității "Ovidius", premiați la Gala EFOR

Expert Forum (EFOR) a organizat, la Hotel Athenee Palace Hilton, Gala de proiecte EFOR și premiile de Crăciun. La evenimentul intitulat „Punem lumină pe deriva guvernării în România și Moldova” au participat și studenți ai Specializării JURNALISM din cadrul Facultății de Litere a Universității „Ovidius” din Constanța (UOC).







Este vorba despre Carla Preoteasa, studentă în anul I la Jurnalism, Virgil Stoian, student în anul II, Lavinia Oprea și Petruț Iacob, studenți în anul III la specializarea UOC. La gală a participat și Lucia Roznov, absolventă a Specializării Jurnalism, în prezent masterandă la programul Grupuri de risc – Facultatea de Sociologie și Asistență socială a Universității din București.







Toți studenții menționați, dar și absolventa specializării au fost premiați de EFOR în cadrul mai multor proiecte derulate, unele dintre ele, în parteneriat cu Specializarea Jurnalism din cadrul UOC.







Mădălina Sîrghi, Lavinia Oprea, Petruț Iacob, Lucia Roznov și Virgil Stoian au fost premiați pentru implicarea în proiectul „Europa MEA – Active Local Citizens for an Accountable Europe”, proiect finanțat de Comisia Europeană prin programul Europe for Citizens și implementat de EFOR.







Mădălina Sîrghi, Lucia Roznov, Petruț Iacob și Virgil Stoian au monitorizat un proiect local implementat cu fonduri europene și, ulterior, au redactat o analiză pe marginea acestui subiect.







Este vorba despre proiectul de restaurare a centrului istoric al Constanței, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1. Lavinia Oprea a urmărit proiectul de restaurare a Cazinoului, monument de arhitectură din patrimoniul național, unul dintre puținele cu elemente Art Nouveau din România.







De-a lungul celor șase luni de proiect, studenții de la Jurnalism au participat la mai multe dezbateri și întâlniri pe marginea subiectelor documentate.







Premiu și la concursul privind fake news-urile







Lavinia Oprea, studentă în anul III la Specializarea Jurnalism, a primit titlul de „Descântător de trolli și vânători de boți”, pentru participarea la un concurs privind fake news-urile.