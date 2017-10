Studenţii precizează: vaca nu a avut de suferit!

Studenții precizează: vaca nu a avut de suferit!

Mâine, Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) organizează o conferinta de presa cu ocazia incheierii celei de-a VIII-a editii a Forumului Organizatiilor Studentesti din Romania (FOSR) care a avut anul acesta tema ,,Responsabilitate pentru Educatie!”. Ajuns deja la cea de-a VIII-a editie, FOSR 2013 s-a desfasurat in perioada 2-8 august, la Timisoara, reunind in acest an aproximativ 300 de reprezentanti ai organizatiilor studentesti din intreaga tara.In cadrul conferintei de presa vom prezenta analiza ANOSR asupra responsabilitatii pentru educatie, care aduce in atentie necesitatea unei investitii importante directionate catre finantarea de baza a universitatilor si reducerea abandonului universitar. De asemenea, vom prezenta in cadrul conferintei concluziile privind care sunt nevoile studentilor din Romania dezbatute in cadrul a 9 workshop-uri paralele desfasurate alaturi de experti in politici educationale in primele 3 zile ale FOSR.Printre nemultumirile studentilor se numara cresterea taxelor de studiu si a taxelor de camin, faptul ca bursele sociale sunt chiar si de 3 ori mai mici decat prevede legea, faptul ca jumatate dintre studentii din Romania abandoneaza facultatea! De asemenea, studentii considera ca este deosebit de grav faptul ca Romania este pe penultimul loc in Europa in ceea ce priveste rata de absolvire a studiilor superioare.Pentru a trage un semnal de alarma fata de consecintele dezastruoase pe care le are alocarea unui buget prea mic pentru educatie, tot in cadrul FOSR, participantii si-au manifestat nemultumirea miercuri seara, fata de finantarea iresponsabila a educatiei! Studentii au adus pancarte cu nenumarate mesaje, au scandat lozinci si s-au plimbat, alaturi de o vaca, pe strazile orasului. Vaca inchiriata de la o ferma din apropierea Timisoarei a fost transportata in siguranta, intr-o remorca speciala.De asemenea, in cadrul FOSR 2013 s-a ales si o noua conducere a ANOSR si s-a stabilit strategia federatiei pentru mandatul 2013-2014.