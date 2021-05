Studenţii ovidieni vor avea un centru nou de simulare în medicină

Potrivit sursei citate, noua investiţie este în valoare de peste 20 milioane de lei, lucrările fiind realizate în cadrul proiectului cu titlul „Modificarea, extinderea şi echiparea infrastructurii educaţionale (corp B) - C6 din planul cadastral al UOC”. Acesta vizează creşterea calităţii ofertei educaţionale în domenii medicale (Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie).





„Cu această investiţie vom creşte nivelul de calitate şi funcţionalitate al bazei didactice, iar noile spaţii educaţionale, şi ne referim aici la 18 săli de curs, dintre care două amfiteatre, şi 16 săli de simulare, unde pot studia simultan minimum 500 de studenţi, vor permite facultăţilor din domeniul medical să îşi consolideze oferta educaţională”, a precizat rectorul.





Conform proiectului, construcţia este realizată prin supraetajare, cu modernizarea spaţiului deja existent la mansardă, şi include realizarea a patru corpuri noi de scări şi lifturi, ce vor prelua sistemul constructiv, conectând astfel toate etajele intermediare şi anveloparea parţială a faţadei clădirii.





„Suprafaţa construită, de 4.284,80 mp, va permite funcţionarea unei zone educaţionale şi a alteia administrative, cu birouri, vestiare, grupuri sanitare, recepţie, spaţii de depozitare, camere pentru echipamente etc., iar nivelul nou construit va fi compartimentat şi echipat pentru funcţionarea centrului de simulare în medicină care să le ofere studenţilor şi doctoranzilor din domeniul medical condiţii pentru o pregătire profesională superioară şi relevantă în contextul pieţei muncii. Astfel, simulatoarele şi manechinele de fidelitate ridicată, cu tehnologie Haptic avansată, le vor oferi acestora posibilitatea de a se pregăti în condiţii extrem de apropiate de cele din viaţa reală”, a adăugat rectorul.



Centrul de simulare în medicină este proiectat să funcţioneze cu două amfiteatre cu capacitate de câte 200 de locuri fiecare şi 16 săli de simulare. În plus, proiectul a avut în vedere flexibilitatea, modularitatea şi conectivitatea spaţiilor nou create prin reţele IT şi presupune posibilitatea înregistrării, stocării şi transmiterii înregistrărilor video ale sesiunilor de pregătire ce se desfăşoară în cadrul centrului, astfel încât să se obţină maximă eficienţă în utilizare, de către mai multe specialităţi complementare.





Clădirea va fi finalizată până la sfârşitul verii şi urmează organizarea licitaţiilor pentru dotări şi echipamente, a anunţat rectorul instituţiei de învăţământ superior, conf. univ. dr. Dan Marcel Iliescu.