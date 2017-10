"Studenţii nigerieni sunt scăpaţi total de sub control!" Profesorii nu reuşesc să îi deosebească între ei

2

Epoca de Aur

Pozele sunt super.Ma simt ca-n anii '70-'80,cand Nea Nicu efectua vizite de lucru la prietenii lui : Bokassa,Mobutu,Kwame Nkrumah etc. Domn Panait inconjurat de amicii lui africani seamna cu raposatul Nea Nicu cand promova dezvoltarea socialista in Africa. PS. Pont ptr Panait & Co., ca sa-i ajute la identificarea studentilor nigerieni: cei slabi si rahitici care vor sa invete la UMC sunt din Biafra,iar cei cu bani care nu vor sa invete dar vor sa plece in USA sunt beizadelele spagarilor si coruptilor de la NMA,echivalentul ANR (la fel de corupt ca si cel nigerian)