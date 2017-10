Studenţii nigerieni de la UMC, la un pas de exmatriculare! Ce spune prorectorul Panait

7

Culturi diferite, rasistilor...

In primul rand, cred ca toate comentariile rasiste NU ar trebui acceptate pe acest site. In al doilea rand, Nigeria este o tara framantata de un ascuns "razboi" inter-tribal, de presiuni extremiste, de scaderea pretului la petrol. Da, au derapaje comportamentale, insa ei se intorc in Nigeria, nu raman in România. Noi am avut totusi norocul sa ne nastem in Europa si sa avem profesori buni si un mediu stabil in care sa ne formam caracterele si cu toate astea apar tot felul de atacuri murdare tocmai impotriva celor care au contribuit major la dezvoltarea UMC. BANII DE LA NIGERIENI AJUNG LA STUDENTII ROMANI. Da, UMC-ul acorda burse sustinute de institutie, iar fondurile provin si de la Nigerieni. Iar Ministerul nu a facut altceva decat sa majoreze procentajul pe care si-l insuseste, in opinia mea nejustificat, din taxele provenite de la Nigerieni. In loc sa fie apreciate eforturile de dezvoltare internationala apar tot felul de boi care comenteza negativ absolut tot si, evident, nu au nicio credibilitate.