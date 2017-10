Studenţii matematicieni au adus un nou premiu Universităţii „Ovidius“

Studenții matematicieni au adus un nou premiu Universității „Ovidius“

Ştire online publicată Miercuri, 20 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Echipa formată din studenții din anul I, specializarea Informatică - Andrei Ababei, Dragoș Aramă, Costin Botez și Sergiu Buriu, a obținut premiul al III-lea la Concursul național imSMART 2013, astfel aducând un nou premiu Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța.Informatics and Mathematics Students Moving Ahead in Research and Technology este un proiect realizat de Asociația Studenților la Matematică și Informatică (ASMI) și Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității din București (FMI), ce se adresează atât stu-denților interesați de progresul în domeniul informaticii, cât și firmelor de profil. La competiție, au participat cu proiecte studenți de la licență sau masterat, de la facultățile cu profil IT din țară.Echipa formată din studenți de la Universitatea „Ovidius” din Constanța și numită „Wall Breakers” a realizat o aplicație inedită: un joc interactiv în care personajul principal (Mike) trece printr-o serie de labirinturi cu numeroase obstacole, dar și cu bonusuri pentru a putea accede la un nivel superior.Aplicația a fost realizată de studenți în doar câteva zile, iar imSMART 2013 este primul concurs la care studenții din anul I participă. Iar prima lor competiție din viața de student la „Ovidius”, la specializarea Informatică, a fost încununată cu succes, cei trei „Wall Breakers” câștigând, pe lângă respectul tinerilor IT-iști, și premii consistente din partea organizatorilor.