Studenţii lui Vasile Cojocaru au prezentat spectacolul de absolvire, pe scena Casei de Cultură

Studenții lui Vasile Cojocaru au prezentat spectacolul de absolvire, pe scena Casei de Cultură

Studenții anului III ai Facultății de Artă, specializarea Artele Spectacolului - Actorie, au susținut, sâmbătă, pe scena Casei de Cultură, spectacolul de licență, în fața unui public restrâns numeric, dar curios să-i urmărească pe tinerii actori. Ei au prezentat un spectacol - coupé, compus din piesele „Martorii sau Mica noastră stabilitate” de Tadeusz Rozewicz și „O, ce zile frumoase”, de Samuel Beckett, sub îndrumarea lector. univ. dr. Diana Cheregi și a asist. univ. dr. Dana Trifan Enache. Un proiect cu atât mai special pentru studenți cu cât a fost inițiat de actorul și profesorul Vasile Cojocaru, trecut în neființă la începutul acestui an, și care, de undeva de sus, le-a dat indicații ucenicilor săi: „Când am început să lucrăm la acest spectacol, domnul Cojocaru ne-a spus: «Dacă o să vă descurcați, voi avea încredere în voi». Sper că nu l-am dezamăgit”, a spus Veronica Enușcă, interpreta lui Winnie în „O, ce zile frumoase”. Spectacol care ne face martorii unei desfășurări de simboluri puternice și clare - Winnie, o femeie îngropată până la brâu în pământ, pentru ca, în actul doi, să se ajute doar de cap pentru a face față realității de suprafață și Willie, un bărbat care locuiește într-o peșteră, în spatele movilei. Guvernează dialogurile monologice, aproape de absurd, ca și în cel de-al doilea spectacol, „Martorii sau Mica noastră stabilitate”, de Tadeusz Rozewicz. Aici, cuplul nu mai este imobilizat fizic, doar afectiv, fiind blocat între rutina unei relații deposedate de propriul univers al intimității și lumea de afară. Problemele casnice le anihilează brusc pe cele existențiale, și invers, într-o alternanță dinamică a replicilor, în timp ce publicului îi sunt revelate inerțiile asumate ale vieții de cuplu. Un proiect dificil, pe care studenții și coordonatorii lor au reușit să-l ducă la capăt și care, sperăm, se va transforma într-un spectacol accesibil publicului constănțean, așa cum intenționează realizatorii săi. La finalul spectacolului, Dana Trifan Enache a ținut ca publicul să-l omagieze pe prof. Vasile Cojocaru, prin aplauzele cuvenite celui care le-a ghidat studenților primii pași în arta teatrului. *** „Martorii sau Mica noastră stabilitate“, de Tadeusz Rozewicz Regia: Diana Cheregi Distribuție: Carmen Monțescu, Tiberius Stanciu și Romulus Moldovan *** „O, ce zile frumoase“, de Samuel Beckett Regia: Dana Trifan Enache Distribuție: Veronica Enușcă și Romulus Moldovan