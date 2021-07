Studenţii, interesaţi de dezvoltarea şi protejarea zonelor costiere

„Activitățile din cadrul proiectului au fost dedicate formării profesionale extracurriculare a studenților și masteranzilor în domeniul dezvoltării teritoriale durabile a zonelor costiere, din perspectivă interdisciplinară internațională”, explică directorul de proiect, asist. univ. dr. Irina Florea-Saghin.





Din partea UOC au participat studenți și masteranzi ai FSNSA, din domeniile Geografie (specializările de licență Geografie și Geografia Turismului; programul de master „Geografie aplicată și evaluarea resurselor turistice”) și Biologie (programul de master „Conservarea biodiversității”).





Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole a Universităţii „Ovidius” din Constanța a publicat, recent, o serie de materiale științifice și educaționale bazate pe rezultatele și experiența acumulată în cadrul proiectului Erasmus+CO-LAND: Inclusive coastal landscapes: activating green and blue infrastructure for sustainable development of the urban-land interface.