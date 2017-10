Studenţii, încurajaţi să răspundă creativ la provocările tehnice

Studenții, încurajați să răspundă creativ la provocările tehnice

Sâmbătă, 05 Noiembrie 2016

Studenții specializării Autovehicule rutiere din cadrul Facultății de inginerie mecanică, industrială și maritimă a Universității „Ovidius” din Constanța s-au întâlnit cu reprezentanți ai Grupului Renault.Evenimentul face parte din programul „Drive Your Career@Renault”, care are ca scop dezvoltarea competențelor profesionale ale studenților și startul în carieră, prin prezentarea diversității și a specificului meseriilor din industria auto, încurajarea găsirii unor soluții creative la provocările tehnice actuale și testarea mașinilor companiei.Cu acest prilej, în holul Bibliotecii Universitare „Ioan Popișteanu” (etajul I) are loc o expoziție care marchează realizările tehnice inovative și rezultatele obținute la diverse competiții de profil ale studenților Specializării Autovehicule Rutiere.Universitatea „Ovidius” din Constanța este partener în proiectele educaționale demarate de Grupul Renault de 13 ani. „Drive Your Career@Renault” se derulează în campusurile universitare ale principalelor universități cu profil tehnic din România, din 12 orașe - Bacău, Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Pitești, Ploiești, Târgoviște și Timișoara.