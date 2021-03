Studenţii de la Inginerie au participat la un eveniment de îndrumare şi consiliere

„Intrarea într-un mediu nou, profesional sau academic, vine cu o serie de aşteptări şi convingeri referitoare la obligaţiile şi drepturile pe care le avem, expectanţe ce se vor întâlni cu cele ale mediului respectiv. Din acest considerent, este important ca imaginea pe care o construim ca părţi implicate în procesul educaţional să fie una aflată sub semnul colaborării şi interesului comun”, a declarat decanul FIMIM, conf. univ. dr. ing. Lucia Melnic. În cea de-a doua parte a evenimentului tutoral, discuţiile s-a axat pe analiza efectelor produse de tendinţa de amânare a realizării sarcinilor, considerată a fi unul dintre principalele motive care afectează atingerea obiectivelor educaţionale ale studenţilor.





De curând, Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă (FIMIM) din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa (UOC) a organizat, un eveniment de îndrumare şi consiliere, sub genericul „EU vs. VOI sau EU & VOI?”, la care au participat peste 45 de studenţi. Decanul FIMIM, conf. univ. dr. ing, Lucia Melnic, a declarat că manifestarea, organizată pe parcursul unei săptămâni, sub forma unor dezbateri succesive, s-a adresat în special studenţilor din anul I. Potrivit reprezentanţilor instituţiei de învăţământ, aceasta a constituit un prim pas în stimularea interacţiunii de tip informal dintre aceştia şi cadrele didactice (tutori), pentru asigurarea unei cât mai bune integrări în domeniul ales. Tutoratele au fost coordonate de conducerea FIMIM. În acest context, decanul facultăţii a apreciat că, prin intermediul activităţilor practice efectuate în prima parte a întâlnirii, s-a urmărit sublinierea elementelor ce conturează „contractul psihologic” al studenţilor cu FIMIM, care generează creşterea motivării pentru învăţare şi a implicării acestora în procesul de formare.