Studenţii de la Şaguna“ şi "Ovidius", iniţiaţi în Turcia

Studenții de la Șaguna“ și "Ovidius", inițiați în Turcia

Studenții Universităților „Andrei Șaguna” și „Ovidius” vor participa la un internship organizat în cadrul Proiectului european University collaboration network at the Black Sea - UNIVER-SEA.NET, derulat de Universitatea „Andrei Șaguna”, alături de colegi din Turcia, Moldova și Georgia. Programul se va desfășura în Turcia, la Universitățile Karabük și Aydin (Istanbul), pe parcursul a două săptămâni, începând de astăzi, 3 februarie 2015.Programul de internship din Turcia succede ciclului de cursuri din lunile noiembrie-decembrie 2014, desfășurat în cadrul proiectului sub genericul „Valorificarea identităților regionale în dezvoltarea educațională și identificarea traseelor educaționale în zona Mării Negre”. Peste 150 de studenți, din 10 universități, ce fac parte din comunitatea academică de la Marea Neagră au participat la cursurile, transmise succesiv, din aula fiecărei universități partenere. La sfârșitul cursului au fost selectați 21 de participanți la programul de internship. Studenții vor prezenta aspecte semnificative din istoria, cultura și civilizația țărilor de origine, prelegeri pe teme de multiculturalism și interculturalitate, de istorie veche și recentă, dezbateri având ca obiect cooperarea transfrontalieră între țările din regiunea Mării Negre.Lansat în primăvara lui 2013, Proiectul UNIVER-SEA.NET se apropie de final, a declarat lect. univ. dr. Carmen-Irène Atanasiu. Rețeaua, al cărei nucleu inițial a fost format din cinci universități, cuprinde astăzi 54 de instituții de învățământ superior, constituite în comunitatea academică de la Marea Neagră. Țara noastră este reprezentată în UNIVER-SEA.NET de 15 instituții de învățământ superior, între care, din Dobrogea, de Universitatea „Andrei Șaguna”, Universitatea „Ovidius” și Academia Navală „Mircea cel Bătrân”.