Studenţii de la Administraţie Publică vor putea face practică la prefectură

Colaborare între prefectură și Universitatea „Ovidius”

Studenții de la Administrație Publică vor putea face practică la prefectură

Prefectul Dănuț Culețu a lansat ieri, alături de prof.univ.dr Rodica Stăiculescu, decanul Facultății de Drept și științe Administrative, protocolul de colaborare din-tre Prefectură și Universitatea „Ovidius”, pe o perioadă de un an. Obiectivul acestei colaborări este ca cele două instituții să deruleze proiecte comune prin practica de specialitate desfășurată la Prefectură de studenții de la specializarea Administrație Publică din cadrul Facultății de Drept și științe Administrative. „Nu va fi o practică formală - fiecare student va trebui să învețe măcar un singur lucru de aici, să învețe să lupte cu birocrația pentru a realiza reforma administrativă de care România are nevoie”, a spus prefectul Dănuț Culețu. Prin această colaborare se urmărește și dezvoltarea comunicării inter-instuționale, dar și a comunicării cu presa, cu publicul și cu celelalte instituții locale. „Facem acest demers pentru ca oamenii să fie informați despre Prefectură”, a precizat Culețu. În cadrul lansării, s-a punctat și blocajul de comunicare dintre județe, decanul Facultății de Drept deplângând lipsa de reacție a Agenției pentru Dezvoltare Regională Brăila față de proiectele Facultății de Drept. În schimb, noua colaborare vine să compenseze acest lucru, mai ales în avantajul studenților, care vor avea ocazia să aplice teoria asimilată la cursuri. „La fel cum studenții de la medicină au loc de practică în spitale, cei de la administrație publică au Prefectura în acest scop”, a spus prof.univ.dr Rodica Stăiculescu. Deși are valabilitatea de un an, protocolul are prelungire automată pentru perioade de câte un an, în cazul în care ambele părți sunt de acord cu acest lucru.