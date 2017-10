Studenţii au început anul universitar la… terasă. Rectorii se bat cu pumnul în piept că universităţile lor sunt puternice

Studenții au început anul universitar la… terasă. Rectorii se bat cu pumnul în piept că universitățile lor sunt puternice

În premieră, anul universitar a fost deschis la Constanța în Piața Ovidiu, devenită vara aceasta locul preferat de întâlnire pentru diferite evenimente culturale, turistice și de distracție. Deși autoritățile locale au încercat o ceremonie mai pe gustul studenților, mulți nici nu s-au obosit să facă act de prezență. Piața Ovidiu a fost departe de a fi plină, chiar dacă în cele două universități învață peste 12.000 de studenți, în jur de 5.000 fiind doar „boboci”. Câteva sute au ocupat un loc în piață și alte câteva sute la terasele din apropiere, dar puțini s-au arătat cu adevărat interesați de festivitate, profitând de moment doar pentru a bea o cafea și a fuma o țigară, la „o ieșeală” cu colegii.Unii au stat pe margine, indiferenți, alții au venit în centrul pieței, însoțiți de părinți și cu bagajele după ei. Ceremonia a început cu imnul național, cântat de corul Facultății de Arte al Universității „Ovidius”, iar Înalt Prea Sfinția Sa Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a susținut slujba de binecuvântare a noului an universitar. În câteva cuvinte, primarul Constanței, Decebal Făgădău, a explicat de ce a ales Piața Ovidiu pentru o festivitate comună a celor două universități: „Suntem într-un loc în care acum mai bine de 2000 de ani își purta pașii exilatul Ovidiu, unde și-a găsit casă, pe care ne-a lăsat-o nouă moștenire. Ne-am adunat aici pentru a da un semnal de construcție și de unire. Dacă ne-am angajat cu toții la reconstruirea acestui oraș, nu puteam să începem decât prin pași de încredere, prin unirea universităților. Constanța este un centru universitar serios, care naște oameni competenți și care vor fi ancorați în viața reală a orașului”. Pentru tineri, primarul a avut un singur sfat: „Avem o moștenire de dus mai departe și numai învățând, ascultându-vă dascălii și părinții, vom reuși să ducem Constanța acolo unde merită!”.„Azi este un moment de reconciliere!“Rectorul Universității Maritime Constanța, prof. univ. dr. Cornel Panait, a ținut să puncteze dezinteresul cu care autoritățile locale au privit mediul universitar în ultimii ani. „Constanța este un oraș în care în ultimii 26 de ani s-au mestecat multe pasiuni, s-au generat competiții absolut inutile, s-a încercat să se distrugă ceva pentru a se construi altceva. Azi, mai mult ca oricând este un moment de reconciliere”, a spus rectorul. Acesta a anunțat că instituția pe care o conduce este hotărâtă să colaboreze și să coopereze cu Universitatea „Ovidius”.„Suntem la periferia comunității!“La rândul său, rectorul UOC, prof. univ. dr. Sorin Rugină, consideră că este momentul ca respectivele două instituții de învățământ superior să fie, în sfârșit, percepute ca fiind puternice și importante pentru comunitate.„Este trist că în cei 27 de ani, universitățile s-au situat la periferia cetății noastre. Așa am simțit noi că, deși suntem universități puternice, nu suntem percepuți ca atare în comunitatea noastră”, a explicat rectorul Rugină.La un an cu cât mai puține restanțe!Au luat cuvântul și studenții, prin vocea Patriciei Ircoșan, reprezentantul ligii de la UMC. Aceasta le-a amintit tinerilor, mulți dintre ei, cu spatele, discutând despre lucruri mult mai „importante”, la o țigară cu colegii, că facultatea este cea mai importantă etapă a vieții lor.„Să nu pierdeți startul, să fiți cât mai implicați și cât mai pregătiți, ca în momentul în care ieșiți pe piața muncii, să faceți față cu brio. La un an cu cât mai puține restanțe!”, le-a urat Patricia colegilor ei de la cele două universități.