Studenţie pe timp de pandemie! „Profesorii predau de la facultate şi nu de acasă!”

De la sfârşitul lunii august, colegii mei au întreprins mai multe acţiuni pe trei paliere (cadre didactice, administrator locali, studenţi) care s-au finalizat în luna septembrie, măsuri pentru a implementa cu succes predarea online. În paralel cu partea de infrastructură software, am achiziţionat şi infrastructura hardware de predare online pe care am dispus-o în sălile cu predare mixtă”, a declarat rectorul UOC, conf. univ. dr. Dan Iliescu, pentru „Cuget Liber”.



Se discută periodic despre problemele din sistem



Tot de luna trecută, conducerea UOC a organizat o serie de workshop-uri cu toţi colegii din universitate şi încă trei speciale pentru directorii de departamente şi administratorii locali de platforme, în care să se discute absolut toate dificultăţile întâlnite şi să se rezolve pe loc. În plus, începând cu data de 1 octombrie, pentru studenţii anului I, se desfăşoară training-uri grupate pe facultăţi, tocmai pentru a se familiariza cu platformele utilizate în cadrul universităţii. De asemenea, Liga studenţilor a avut o serie de întâlniri, pe care le va continua, cu scopul de a răspunde la întrebările pe care bobocii le au despre UOC, dar mai ales despre predarea online. Ca o măsură generală implemetată în facultăţi, au fost introduse ore de „dirigenţie” pe care şefii de grupă, cadre didactice, le ţin studenţilor, ore care clarifică diverse situaţii în legătură cu predarea online. În concluzie, a subliniat rectorul, deocamdată, nu sunt probleme de predarea în acest sistem.





La fel ca şi la „Ovidius”, încă de la începutul anului universitar, şi studenții Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” își desfășoară activitatea după un scenariu adaptat noilor măsuri de distanțare fizică și de prevenire a infectării cu virusul SARS-CoV-2. Nici aici, au precizat membrii conducerii nu sunt probleme legate de predarea cursurilor în sistem online. Referitor la studenții secției militare, care se află în campusul academiei, aceștia participă fizic la activitățile didactice, cu respectarea măsurilor. „Cursurile au o durată de 40 de minute cu pauze decalate. Studenții respectă organizarea inițială în bănci, iar deplasarea în sală în timpul cursurilor este redusă la minimum. Studenții civili participă la activitățile didactice în sistem online, cu excepția laboratoarelor care se execută fizic, în sistem modular, câte două săptămâni pentru fiecare an de studiu. Activitățile didactice care se desfășoară la sediul ANMB sunt programate astfel încât studenții militari să nu interacționeze cu studenții civili”, au adăugat reprezentanţii academiei.





Şi la Universitatea „Spiru Haret” din Constanţa se predă tot online. Aici, cursurile şi aplicaţiile se desfăşoară online, iar laboratoarele la sediul instituţiei, desigur, respectând toate normele în vigoare, referitoare la infecţia cu noul coronavirus. „Profesorii vor preda de la facultate şi nu de acasă, atâta timp cât nu vor exista restricţii de deplasare şi a accesului în instituţie, în sălile special amenajate, la distanţă de jumătate de oră unii de alţii. Învăţământul online nu presupune muncă la domiciliu”, a subliniat decanul facultăţii, prof. univ. dr. Mihnea Claudiu Drumea.





Anul acesta, toate universităţile constănţene şi-au trecut cursurile în mediul online şi toate încearcă să aibă conexiuni cât mai bune, pentru ca actul educaţional să se desfăşoare în cele mai bune condiţii. La Universitatea „Ovidius” din Constanţa (UOC), de exemplu, predarea online se desfăşoară folosind platformele dezvoltate de cadrele didactice ale UOC, încă din luna martie, pe infrastructura oferită de diferite firme din acest domeniu. „Universitatea noastră a achiziţionat suficiente conturi de Office 365 pentru a ne desfăşura activitatea fără probleme. Platformele de O365 şi Moodle sunt sisteme educaţionale online complete şi sunt susţinute ca back-up de platformele Webex şi Academis, pentru care avem acord instituţional de conturi full enterprise.