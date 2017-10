Studenţi ovidieni, în stagiu la New York

Studenți ovidieni, în stagiu la New York

În perioada 21 iulie – 1 august, un grup de studenți, cadre didactice și cercetători din cadrul Facultății de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă Universității a Universității „Ovidius” a participat la un stagiu de pregătire la Institutul Politehnic Rensselaer (RPI) din New York. Programul face parte dintr-un parteneriat de schimburi bilaterale încheiat între Centrul pentru Științe Inginerești Avansate (CAES) de la Universitatea „Ovidius” și Departamentul de Inginerie Mecanică de la Institutul Politehnic Rensselaer. Parteneriatul cuprinde și un program dedicat schimbului de studenți, astfel că, în fiecare an, un grup de studenți de la fiecare instituție vor efectua stagii de pregătire de două săptămâni, în vederea stabilirii fundamentelor internaționale a carierei lor, dar și pentru a pune în valoare experiența cadrelor didactice. Universitatea „Ovidius” a trimis la New York, anul acesta, o delegație coordonată de prof. dr. ing. Eden Mamut, directorul Centrului pentru Științe Inginerești Avansate. Delegația a fost compusă din patru studenți de la specializarea Energetică Industrială, Ioana Ion, Cosmin Valentin, Adrian Pascu, Iulian Bănică, doi absolvenți, Liviu Mateescu, Mihai Crăciun și trei asistenți de cercetare din cadrul Centrului pentru Științe Inginerești Avansate, Camelia Brotan, Laurențiu Oancea și Maria Viorel. Vizita la New York a urmărit trei direcții principale de activitate, respectiv participări la cursuri, seminarii și lucrări de laborator, cercetare științifică în laboratoarele RPI și vizite documentare la alte universități din zonă. De asemenea, studenții au asistat la cursuri susținute de profesori din cadrul RPI, unde au luat contact cu modul american de predare. Vizita a cuprins și o ședință organizată la sediul Misiunii României la Națiunile Unite și a Consulatului General al României la New York, unde au fost puse în discuție posibilitățile de includere a proiectelor din cadrul parteneriatului româno-american. Reprezentanții celor două țări au stabilit ca în luna mai a anului viitor studenții RPI să vină la Constanța pentru a-și efectua stagiul la Universitatea „Ovidius”, urmând ca vizita studenților ovidieni să aibă loc în luna iunie 2009.