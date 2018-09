Studenţi mai puţini, dar mai bine pregătiţi. "Punem accent pe calitate!"

Astăzi, la Sala Sporturilor, deschiderea noului an universitar

Studenți mai puțini, dar mai bine pregătiți. "Punem accent pe calitate!"

Astăzi, 1 octombrie, are loc deschiderea noului an universitar. Dacă în urmă cu câteva zile, evenimentul a fost anunțat a se desfășura în Piața Ovidiu, între timp, s-a schimbat locația. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile preconizate azi, evenimentul se va desfășura la Sala Sporturilor, începând cu ora 11.00. Aici, se vor afla mii de studenți, profesori, părinți, frați etc.Ca noutate, anul acesta, inaugurarea noului an are loc pentru toți tinerii care vor studia la Universitatea „Ovidius”, Universitatea Maritimă, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Universitatea „Tomis” și Universitatea „Andrei Șaguna”. Universitatea „Spiru Haret” a ales ca evenimentul să aibă loc la sediul propriu, de la ora 10.00.Universitatea „Ovidius” începe cursurile, anul acesta, cu 4.492 de tineri. Ei sunt așteptați cu mare nerăbdare de către profesori, care vor face tot posibilul pentru ca atât noua generație de „boboci”, cât și studenții din anii mai mari să beneficieze de cele mai bune condiții de studiu.v v vStudenții Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” vor participa la festivitatea de deschidere a noului an universitar de învățământ, organizată luni, 1 octombrie, împreună cu colegii lor de la universitățile civile, publice și particulare, din municipiul de la malul mării.La academie, s-au înscris în primul an de studii 591 studenți, din care 96 de studenți militari. Pentru prima dată în ultimii 28 de ani, opt studenți militari vor urma cursurile programului de studii universitare de licență „Arhitectură navală” la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.În anul universitar 2018 - 2019, la Constanța sunt școlarizați peste 2.000 de studenți, în cadrul a 12 programe de studii de licență, patru specializări pentru studiile masterale și zece de programe de formare continuă.v v vPentru Universitatea Maritimă din Constanța, școala începe cu mai puțini studenți față de anul anterior.„Per total, noi avem capacitate de școlarizare de 1.200 de studenți, dar începem cu aproximativ 800. Este adevărat că noul an universitar începe cu un număr mai mic de studenți decât anul trecut, iar acesta este un mare semn de întrebare pentru noi. Pe de altă parte, situația de față ne dă posibilitatea unor variante de creștere a calității actului educațional față de studenții noștri. Vom lucra, probabil, cu grupe mai mici, vom încerca să avem o atenție mai mare către modul în care ei se pregătesc și își susțin activitățile didactice. În același timp, vor exista cadre didactice care vor lucra cu grupe foarte mici și îi vor putea îndruma pe tineri îndeaproape. Deci, încercăm să speculăm acest număr mai mic de studenți înmatriculați printr-o creștere a calității, pentru că ne permitem să facem acest lucru, în acest an”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, rectorul instituției, prof. univ. dr. Cornel Panait.Indiferent unde vor studia, este clar că, pentru toți studenții, această primă zi este una plină de emoții, ei fiind așteptați cu brațele deschise de dascăli, care îi vor ghida pe parcursul următorilor ani și îi vor modela pentru viitoarea lor carieră.