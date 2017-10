Studenţi la design faţă-n faţă cu liceenii de la Arte

Studenți la design față-n față cu liceenii de la Arte

Ieri, în holul Colegiului Național de Arte „Regina Maria”, Suzana Popa și Sebastian Popa, cei doi tineri studenți anul III design ai Universității Naționale de Arte București care și-au vernisat recent o personală la Biblioteca Județeană, au recidivat. De data aceasta cu proiecte din primii doi ani de facultate, în care au folosit tehnici 3D, desene de mână sau realizate cu tableta grafică, cărora li s-au alăturat alte lucrări din anii de pregătire a admiterii, în special teme de culoare și studii. „Am încercat să le arătăm elevilor de aici cam ce-i așteaptă, pentru că sunt mulți cei care sunt orientați către secția design de produs. Am vrut să le oferim o viziune mai din interior. Viitorii noștri colegi trebuie să știe că se pune foarte mare accent pe prelucrarea materialelor și proprietățile fiecăruia. Pentru că e bine ca un bun designer să înțeleagă ce anume i se permite. E nevoie de multă muncă, dar e foarte plăcut!”, ne-a declarat Suzana Popa. Prezent la evenimentul de ieri, pentru universitarul Cezar Șuteu, studenții săi de la malul mării sunt două exemple atipice, întrucât ei, mai mult decât alți studenți, au înțeles ce înseamnă munca în echipă. „Se completează formidabil, constituind un exemplu extraordinar de sprijin și reciprocitate. I-am și spus Suzanei că ruta pe care trebuie s-o urmărească este una de strategic design, pentru că are o minte foarte organizată, extraordinar de bine mobilată și cultural, cu care ajută în interiorul demersului de design. Așa încât punerea de problemă se face în mod excepțional, iar intrările de informație sunt pe măsură”. Pe Sebi l-a descris ca fiind un constănțean sensibil, care vine și întregește echipa.