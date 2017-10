Studenţi ai Facultăţii de Arte, într-un spectacol extraordinar

Studenți ai Facultății de Arte, într-un spectacol extraordinar

După ce au traversat o perioadă nu tocmai favorabilă debutului de an universitar, studenții specializării interpretare muzicală-canto, Facultatea de Arte a Universității „Ovidius”, vor oferi miercuri, 7 decembrie, publicului constănțean un concert-spectacol extraordinar, cu titlul „Vine Crăciunul!”.Sala Muzeului de Artă va răsuna sub acordurile unor arii celebre și a unor lucrări muzicale de mare popularitate, ce se doresc a fi daruri muzicale, dedicate bucuriei sosirii Crăciunului și a Sărbătorilor de Iarnă.Spectacolul este realizat de prof. univ. dr. Florența Marinescu și asist. univ. dr. Radu Făgărășan, studenții fiind acompaniați la pian de lect. univ. dr. Nejla Ionescu și asist. univ. dr. Andreea Bratu.Devenit tradițional, acest eveniment muzical al vieții universitare artistice tomitane aduce în egală măsură în fața publicului studenți din anii de studii din ciclul de licență, dar și studenți mas-teranzi.Repertoriul cuprinde creații semnate de W.A. Mozart, G. Bizet, A.Thomas, C. Franck, P.I. Ceaikovscki, Fr. Schubert, Adam, J. Strauss, Fr. Lehar, P. Bentoiu, și multe pagini muzicale tradiționale, dedicate Crăciunului.