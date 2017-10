Student peste ocean. Olimpic constănţean, mai aproape de visul american

Student peste ocean. Olimpic constănțean, mai aproape de visul american

Alexandru Oprea a susținut, recent, testele SAT (Scholastic Assessment Test) Subject, la disciplinele Matematică și Fizică, obținând la cea mai dificil conside-rată materie, Matematică 2, un punctaj de 800, maximul posibil, iar la Fizică, 755 puncte.După ce primii opt ani de școală i-a parcurs în orașul natal Brăila, Alexandru a ales să-și continue studiile liceale la Constanța, unde obține rezultate deosebite la învățătură și este olimpic premiat național la disciplina fizică.De altfel, domeniul fizicii constituie marea lui pasiune, motiv pentru care dorește să se specializeze în domeniul Inginerie, preferând în special mediul academic din Statele Unite. S-a pregătit pentru acest examen timp de aproximativ două luni, valorificând astfel informațiile obținute prin studiu în cei trei ani de liceu și beneficiind și de ajutorul prof. Serdal Aslantas la orele de pregătire specială pentru SAT - matematică, iar la fizică, de coordonarea prof. Victoria Olaru, cu care a trebuit să anticipeze materia de clasa a XII-a. Alex nu este străin de succesele internaționale, anul trecut fiind premiat cu medalia de bronz la ISWEEP - Olimpiada Internațională de proiecte de energie, inginerie, mediu. Concursul, organizat la Houston, SUA, în luna mai, a avut peste 500 de proiecte din peste 70 de țări. Alexandru Oprea a făcut parte din echipa care a realizat proiectul „Scientialab of future”, un laborator virtual de programare web.Alex este pasionat și de robotică, iar acum se pregătește pentru următoarea etapă a Olimpiadei de fizică.Întrebat cum au fost subiectele acestui examen, Alex a afirmat că nu dau mari greutăți unui elev român care e obișnuit să se pregătească în mod constant la diferitele discipline, singura problemă, din perspectiva lui, fiind timpul scurt alocat fiecărei întrebări. De ce America?„Pentru că îmi doresc să urmez o carieră în domeniul ingineriei electrice și acolo am mult mai multe opor-tunități după finalizarea studiilor. Ca să nu mai spun de aprecierea pe care o nutresc pentru cultura și modul lor de viață. În numeroasele vizite pe care le-am avut peste ocean, am intrat în contact cu numeroase persoane și mi-au lăsat o impresie extraordinară, ceea ce mă determină să cred că am șanse sporite de reușită acolo. Dacă reușesc să plec, nu am interesul de a mă mai întoarce, cum de altfel nu știu câți dintre cei care odată ajunși să studieze acolo s-au mai întors. Altfel nu aș mai merge să studiez acolo, dacă ar trebui să mă mai întorc. Nu consider că universitatea este mult superioară celor din acasă, doar că acolo șansele de a reuși sunt mult mai mari. Din păcate, în România oamenii sunt subapreciați”, a încheiat într-o notă tristă elevul de doar 16 ani.