Structura anului şcolar 2012-2013

Structura anului școlar 2012-2013

Anul școlar 2012-2013, conform ordinului de ministru publicat în Monitorul Oficial, va avea 178 de zile de școală, cu una în plus față de 2011-2012, trei săptămâni pentru vacanța de iarnă, două de primăvară, una în 29 octombrie - 4 noiembrie pentru învățământul primar și „Școala altfel”.Pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, patru săptămâni fiind dedicate desfășurării examenului național de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se încheie la data de 31 mai 2013.Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 36 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfășurării evaluării naționale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie la data de 14 iunie 2013.Pentru învățământul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 182 de zile.Stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore.Și despre vacanțe…Anul școlar 2012-2013 începe la data de 1 septembrie 2012, se încheie la data de 31 august 2013 și se structurează pe două semestre după cum urmează: semestrul I: cursuri - luni, 10 septembrie 2012 - vineri, 21 decembrie 2012 In perioada 29 octombrie-4 noiembrie 2012, clasele din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar sunt în vacanță. Vacanța de iarnă: sâmbătă, 22 decembrie 2012 - duminică, 13 ianuarie 2013. Semestrul al II-lea: cursuri - luni, 14 ianuarie 2013 - vineri, 5 aprilie 2013. Vacanța de primăvară: sâmbătă, 6 aprilie 2013 - duminică, 21 aprilie 2013. Cursuri - luni, 22 aprilie 2013 - vineri, 21 iunie 2013. Vacanța de vară: sâmbătă, 22 iunie 2013 - duminică, 8 septembrie 2013. Tezele din semestrul I al anului școlar 2012-2013 se susțin, de regulă, până la data de 30 noiembrie 2012. Tezele din semestrul al II-lea al anului școlar 2012-2013 se susțin, de regulă, până la data de 25 mai 2013.