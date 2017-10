Strauss Festival Orchestra Vienna, pe scena Casei de Cultură din Constanţa

Strauss Festival Orchestra Vienna, pe scena Casei de Cultură din Constanța

Fascinanta lume vieneză se va deschide și în acest an publicului din România, prin intermediul unui spectacol 100% vienez – Christmas in Vienna! Pentru al șaptelea an consecutiv, Strauss Festival Orchestra Vienna, dirijată de maestrul Willy Büchler, cu participarea extraordinară a sopranei vieneze Monika Mosser va susține un amplu turneu în România. Așadar, în această seară, începând cu ora 19:30, constănțenii sunt invitați la spectacolul Christmas in Vienna.