Două cronici, aceeași piesă

„Strangers in the night“, spectacolul de criză de la Teatrul de Stat

„Strangers in the night”, musicalul în regia lui Sorin Militaru, a avut premiera în week-end, la Teatrul de Stat Constanța. A fost o ocazie pentru actorii care au dispărut pentru o perioadă din distribuții, dar și pentru corpul de balet și instrumentiști, să urce pe scena Teatrului de Stat. O surpriză plăcută în acest sens a fost Elena Gatcin, talentata pianistă și cântăreață din Republica Moldova, colaboratoare a Teatrului de Stat, recompensată pentru excelenta interpretare prin aplauzele sincere ale publicului. Bogdan Pârlea s-a remarcat, de asemenea, în recitalul în duo cu Elena Gatcin, iar orchestra, formată din Levon Marcarian, Lucian Șeuleanu și Andrei Răilean, a creat atmosfera potrivită poveștii spectacolului, mânuindu-și cu talent și sensibilitate instrumentele. În rolul principal l-am regăsit pe Iulian Enache (Bob) într-o nouă postură: cu o carieră eșuată în show-business, o victimă a divertismentului american, a cărui presiune nu o mai poate susține, domolind presiunea lucidității cu ajutorul „prietenului” Jack Daniels. Luptându-se cu o resemnare placidă, pe care nu o poate depăși decât negând-o, Bob a încetat de mult să mai lupte, dar încearcă să-și reitereze vechiul sine, pregătind un nou spectacol. Înarmat cu glume, ce-i drept, destul de banale și insipide, el încearcă să recucerească publicul. Ezitant și destul de crispat, Bob nu reușește să scape de el însuși nici în spectacolul din spectacol; se afundă în sine până la pierdere, pentru ca apoi să-și dea seama că, de fapt, nu doar show-ul este cel care tocmai s-a terminat, ci și viața sa pe scenă. Moment marcat în mod inspirat prin piesa „Bye bye love”, interpretată de actori, strânși în jurul lui Bob, ca într-un act ritualic funerar. O surpriză foarte plăcută a fost Remus Archip, care a jucat rolul unui client mult prea fidel, atât de fidel încât nu se mai putea despărți de pahar. Amuzant, viu, mereu în gardă, Remus a reușit să-și ducă onorabil rolul la capăt, spre deliciul publicului. Un rol mic, dar plin de substanță și excelent interpretat. La fel de ancorată în realitatea propusă de „Strangers in the night” a fost și Maria Lupu, care a putut fi văzută în avanpremiera spectacolului în rolul lui Melody. O actriță talentată și cu rafinament scenic, convingătoare, dar pe care postura de interpret vocal nu o avantajează. Rolul a avut o abordare total diferită la premieră, în interpretarea Mirelei Pană, care a transformat-o pe Melody din femeia ale cărei depresii îi țin loc de farmec în femeia mândră de eșecul ei. Adrian Alexandru a avut o prestație interesantă, îmbinând partea muzicală cu cea actoricească în mod fericit, demonstrând că este potrivit pentru acest gen de spectacol. „Strangers in the night”, un musical special creat pentru aceste vremuri de criză: „Un spectacol comercial care să aducă lumea la teatru”, spunea regizorul Sorin Militaru la conferința de presă premergătoare premierei. Astfel că nu lipsesc: muzica lui Frank Sinatra, Duke Ellington, Tony Bennett, Dean Martin; ciudățenii – apare și un travestit zburdalnic; ironie (la fel de bizară) – actrițe cu mustăți a la Hitler, cântând „Bei Mir Bist du Schön” („To me you’re beautiful”) în engleză și idiș, dans (al corpului de balet al teatrului) și, desigur, teatru. You choose. Distribuție: Iulian Enache, Adrian Alexandru, Maria Lupu / Mirela Pană, Florina Diaconu, Georgiana Maziles-cu, Diana Lupan / Laura Iordan, Cristina Oprean, Florentin Roman, Cosmin Mihale, Remus Archip, Octavian Minea, Laura Crăciun, Elena Gatcin și Bogdan Pîrlea. Balet: Raimona Potlog, Cristiana Drăgan, Andreea Țuțui, Mădălina Sta-hei, Maria Spirescu, Daniela Gârbăcea, Larisa Samsonov și Simona Tăut. Orchestra: Levon Marcarian, Lucian Șăuleanu și Andrei Răilean. Regia: Sorin Militaru. Regia muzicală: Mircea Kiraly. Scenografia: Rodica Arghir. Traducerea și adaptarea: Dan Stoica. Coregrafie: Călin Hanțiu. Autori: Markus Gull și Peter Hofbauer.