„Strangers in the night”, în premieră mondială la Teatrul de Stat

Actorii, muzicienii și dansatorii Teatrului de Stat Constanța pregătesc, în această perioadă, musicalul „Strangers in the night”, în regia lui Dan Stoica. Spectacolul este adaptat de regizor după piesa „Strangers in the night”, scrisă de Peter Hofbauer și Markus Gull, aducând în prim plan mitul musicalului: „Piesa reactivează mitul american conform căruia în show-business oamenii își găsesc salvarea”, a spus regizorul Dan Stoica. El adaugă faptul că „trebuie să ai baftă ca să găsești un teatru care să aibă și actori care știu să cânte, și balerini și muzicieni. Deci șansa mea a fost la Constanța”. Musicalul îi va aduce în fața spectatorilor pe muzicienii și balerinii Teatrului de Stat, în timp ce piesele lui Frank Sinatra, Dean Martin și Sammy Davis Jr. vor fi „personajele” muzicale care vor reînvia pe scena constănțeană: „Sperăm să deschidem o nouă pasiune a constănțenilor, pentru genul musical”, a precizat regizorul Dan Stoica. Spectacolul va fi în limba engleză, regizorul Stoica sperând că va fi jucat și în sezonul estival. Îi vom putea vedea evoluând pe actorii Liviu Manolache / Iulian Enache (Bob), Andu Axente / Sorin Mocanu (Billy), Maria Lupu / Mirela Pană (Melody), Costina Ciuculică / Florina Diaconu (Kitty), Laura Iordan / Georgiana Mazilescu (Bubbles), Diana Lupan (O doamnă cu bani), Cristina Oprean (O doamnă cu și mai mulți bani), Adrian Dumitrescu (Polițistul), Raimonda Potlog (Un copil al străzii), Dana Trifan, Liliana Bărăscu, Loredana Luca, Ioana Bârcă, Ileana Șipoteanu, Cosmin Mihale, Florentin Roman, Octavian Minea, Adrian Alexandru, Călin Hanțiu, Laura Crăciun și Paul Bucur (homeless). De asemenea, vom putea vedea evoluând și echipa de balet a teatrului: Larisa Alexandrescu, Maria Aprozianu, Cristina Drăgan, Daniela Garbacea, Mihaela Gheorghiu, Maria Spirescu, Elena Stahei, Simona Tăut și Elena Țuțui. Din orchestra teatrului, îi vom întâlni pe Valeri Baran, Ion Bosnea, Petru Bosnea, Boznea Gheorghe, Petrișor Burneci, Ioan Călin, Marian Mircea, Constantin Nistor, Vasile Postolache, Lucian Șăuleanu, Ion Teodoroiu și Cristian Nicolae. Direcția muzicală este realizată de Mircea Kiraly, scenografia de Rodica Arghir, coregrafia este semnată de Călin Hanțiu, pregătirea muzicală de Inga Postolache, asistent regie fiind Maria Lupu și regizor tehnic Gelu Ciobanu. Așa cum susține regizorul spectacolului, Dan Stoica, cel mai probabil, premiera va avea loc în luna mai.