Stimulent de risc doar la orele faţă în faţă. „Parcă este un blestem!”

„Această lege nu a devenit încă lege, iar parcursul este destul de lung. Din ce am înţeles, este o prevedere care spunea că respectivul stimulent va fi acordat strict pentru perioada în care se lucrează direct cu elevii. Prin urmare, dacă o şcoală este în scenariul verde, se poate vorbi despre un stimulent lunar. Dacă este în scenariu al doilea – hibrid, se va da strict pe perioada în care se lucrează cu elevii. Iar, dacă vorbim despre cele care sunt în scenariul al treilea, nici noi nu vom pretinde şi nici nu vom primi aşa ceva”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, prof. Mitică Iosif, preşedintele Sindicatului Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar Constanţa.





Potrivit acestuia, stimulentul ar putea ajuta cadrele didactice în această perioadă dificilă. „Sunt foarte multe probleme în şcoli, din păcate. Să fim sinceri: activitatea în online presupune un efort cel puţin dublu faţă de ceea ce înseamnă activitatea în sistemul clasic. Vorbim despre un efort intelectual, de pregătire a lecţiei, de dinamizarea ei, pentru că este foarte greu să lucrezi de la distanţă, să reuşeşti să faci în aşa fel încât să îi ai pe toţi elevii la clasă, să fii siguri că toţi cei pe care îi ai pe platformă sunt ai tăi, să răspunzi întrebărilor, pentru că sunt o mie”, ne-a mai spus liderul de sindicat.



Solicitări mai vechi





Suplimentul de risc vine însă după ce sindicatele din învăţământ au cerut inclusiv sporuri pentru expunerea la ecranul calculatorului, dar şi la substanţele folosite pentru dezinfectare şi igienizare. „Este vorba despre lucrul online, şase – şapte ore cu ochii în computer. Noi am solicitat ministerului încă din luna martie să accepte că este nevoie de sporul acela de condiţii vătămătoare pentru lucrul cu calculatorul. În plus, chiar zilele trecute, mă sunau membrele noastre de sindicat îngrijitoare, care spuneau că este nevoie de un spor de toxicitate pentru că acum lucrează cu clor, cu foarte multe substanţe puternice, trebuie să facă de foarte multe ori pe zi igienizarea şi dezinfectarea. Şi asta am cerut încă de atunci. Dar nu ştiu cum se face că, de câte ori ajungem că cerem câte ceva pentru oamenii aceştia din sistemul de învăţământ, parcă este un blestem, că se unesc toţi şi zic că nu se poate”, a completat prof. Mitică Iosif.





Stimulentele de risc pentru personalul din învăţământ au fost votate, săptămâna aceasta, în Camera Deputaţilor, cameră decizională. Astfel, dacă preşedintele Klaus Iohannis va promulga legea, profesorii vor primi lunar câte 2.000 de lei, iar cadrele nedidactice şi auxiliare câte 1.500 lei.