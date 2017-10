Stilul VaMuZ la Club Phoenix

Grupul „Vacanța Muzicală” va susține un spectacol de muzică și umor în Club Phoenix, vineri, 9 noiembrie, de la ora 21:30. Mihai Napu (Trupa Totuși), Radu Pietreanu (fost membru Vacanța Mare) și Cristian-Artur Pup pun bazele unui nou stil muzical, stilul VaMuZ. Acest stil abordează conceptul de Stand Up Folk & Parody.„Pe 1 august, la spectacolul Cenaclului Flacăra de la Năvodari, primul spectacol de stadion după 25 de ani de la interzicerea acestuia și din păcate ultimul, m-am reîntâlnit, după 15 ani, cu vechiul meu prieten Radu Pietreanu (Vacanța Mare). Stând la o chitară și la depănat amintiri de pe munte, în minte mi-a încolțit o idee, aceea de a uni recitalurile mele folk cu umorul lui Radu. Dacă mai punem la socoteală și faptul că Radu compune și cântă folk, iar eu am scris și am jucat în comedii, inclusiv la teatrul din Giurgiu, iese un ditamai proiectul de stand-up comedy&music, un concept nou care se mulează perfect pe situația asta de criză în care, în loc să plătești un bilet pentru un concert folk și altul pentru stand-up comedy, plătești unul singur pentru un spectacol care le combină foarte bine pe amândouă și astfel economisești și timp, și bani… banii economisiți îți permit să-ți iei și ceva de băut, să nu fii cu dinaintea goală! Zis și făcut. De aici și până la cooptarea în noua trupă a colegului nostru din Cenaclul Flacăra, nu a fost decât un pas, ridicând astfel calitatea actului muzical”, povestește Mihai Napu pe blogul trupei.Prețul unui bilet este 30 lei.