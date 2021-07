Știai că genul fantasy este divizat în mai multe sub genuri? Iată care sunt acestea!

Epic Fantasy

De-a lungul timpului, genul fantasy a atras numeroși cititori și i-a ajutat să descopere noi lumi interesante. Cei mai mulți cititori de fantasy sunt cei care vor să se desprindă de realitate și să călătorească alături de personaje în lumi complet imaginare. Dar știai că poți găsi mai multe tipuri de fantasy? Vizitează libraria online BOOKZONE și vei găsi cărți din toate genurile și sub genurile fantasy, alături de multe alte titluri interesante.Genul epic fantasy are drept element de baza confruntarea cu amenințări foarte mari, care pun în pericol lumea și care determină aventuri epice. Cele mai importante caracteristici ale acestui gen sunt accentul care se pune în primul rând pe amploarea conflictului, numărul mare de personaje care au roluri foarte bine definite și fără de care acțiunea nu ar fi fost posibilă, dar și prezența magiei. În cele mai multe dintre aceste cărți elementul vital este magia iar acțiunea are loc de obicei în perioade aproape medievale, prezentând povești similare cu basmele în care binele trebuie să câștige în fața răului. De cele mai multe ori cărțile au loc pe mai multe fire narative care te vor purta în poveste iar volumele sunt lungi.Genul acesta de fantasy este concentrat în special pe fundal și pe modul în care personajul principal se transforma. Comparativ cu genul epic fantasy, aici conflictul este mai puțin important și personajele sunt mai puține. Cele mai importante caracteristici ale acestui gen sunt analiza personajului principal, care este privit din toate unghiurile și schimbările care au loc asupra sa, evenimentele fiind mai puțin importante. Uneori acțiunea are loc în perioade medievale, în timp ce alteori acțiunea are loc în perioada modernă. Situațiile sunt de cele mai multe ori misterioase, dar rămân într-o zonă gri, iar personajele au de făcut alegeri importante. De asemenea, aici este mult mai probabil să găsești acțiuni sau personaje departe de moralitate.Citeste si - Cele mai bune carti de citit intr-o viata Este mult spus fantasy pentru copii deoarece adulții sunt foarte prinși de foarte multe titluri ale acestui gen. Cărțile din genul acesta sunt scrise de foarte multe ori pentru publicul ceva mai tânăr și personajele vin cu ceva special, având anumite abilități sau anumite obiecte. Unicitatea personajului este de cele mai multe ori punctul de identificare pentru cei care citesc. Imaginația este fantezistă și nu trebuie să fie nici credibilă și nici realistă. De obicei sunt folosite elemente diferite si există mereu un element wow care sa se adreseze mai ales copiilor, dar pe care adulții îl adoră.Poveștile de acțiune și aventură sunt în acest centrate pe un erou sau pe mai mulți. Eroul trebuie de cele mai multe ori să își asume rolul de salvator al planetei și dimensiunii în care se află. De asemenea, de cele mai multe ori are o descendență nobilă, drept pentru care va fi calificat pentru rolul pe care îl primește, chiar dacă la început nu este conștient de acest lucru.Acest tip de fantasy este un subgen în care vei găsi mai multe de la magie și până la elemente supranaturale și chiar romantism. Aceste cărți nu prezintă nici lumi complexe și nici povești foarte complicate pentru că rolul lor este acela de a fi lecturi escapiste. Lumile fantastice sunt de cele mai multe ori medievale și includ demoni, zei, magie și alte creaturi.