Ștefan Bănică, în concert. Iată ce preţuri au biletele

Ștefan Bănică, în concert. Iată ce prețuri au biletele

Ștefan Bănică va susține pentru al 14-lea an consecutiv, concerte de Crăciun, pe 11 și 12 decembrie, la Sala Palatului, incepand cu ora 19.30, potrivit Agerpres.„La concertele de Crăciun, mă bucur in fiecare an, că avem foarte mulți spectatori din țară, nu doar din București, și chiar din străinătate. Sunt oameni care vin special pentru acest concert, devenit deja un mod tradițional de intrare în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Ce onoare mai mare poate fi pentru un artist decât să vadă în sală, de fiecare dată, mai multe generații la un loc: de la copii, adolescenți și până la părinți și bunici“, a declarat Ștefan Bănică. Din 2002 și până în prezent, artistul a susținut aproape 60 de concerte de Crăciun, însumând un număr record de spectatori. Biletele se găsesc la Sala Palatului, Librăriile Adevărul, Mihai Eminescu, Humanitas, Cărturești, Stația de metrou Unirii 2, Magazinele Orange, Vodafone, Germanos, Domo, Flanco, Diverta, în oficiile Poștei Române, în magazinele Inmedio semnalizate Bilete.ro și online, pe www.vandbilete.ro, www.bilete.ro, www.myticket.ro, www.iabilet.ro, www.blt.ro, www.bilet.ro, www.eventim.ro, www.salapalatului.ro.În funcție de locul ocupat în sală, există mai multe categorii de bilete: VIP — 200 de lei, categoria I — 150 de lei, categoria a II-a — 100 de lei și categoria a III-a — 60 de lei.