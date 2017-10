Statutul de licean elitist nu se poate cumpăra cu şpagă

Statutul de licean elitist nu se poate cumpăra cu șpagă

Despre intențiile ministrului Educației, Daniel Funeriu, de a introduce admiterea în licee, astfel încât fiecare instituție de învățământ să-și organizeze admiterea cum consideră că este mai bine, am mai scris. Mai nou este faptul că elevii ar trebui să prezinte la examen un portofoliu educațional, cu recomandări din partea profesorilor. Cum, însă, orice examen nou introdus în România poate fi considerat o nișă pentru profitori, indiferent de meserie, am dorit să aflăm de la managerii câtorva licee constănțene cât de plauzibilă ar fi mituirea, în noile condiții, respectiv cumpărarea unui loc într-un liceu de elită. Prof. Camelia Grigoreanu, directorul Colegiului Tehnic Energetic, consideră că la baza organizării concursului de admitere în liceele performante vor sta anumite criterii de departajare în primul rând a instituțiilor. „În ceea ce privește încurajarea șpăgii, dați-mi voie să cred că la mijloc este prestigiul liceului pe o perioadă mai lungă, motiv pentru care nu știu ce profesor ar accepta să treacă examenul tot felul de nulități. O astfel de încuviințare plătită ar pune în pericol și profesia dascălului ce urmează mai apoi, la clasă, să se lupte cu respectivii elevi, timp de patru ani. Poate dacă s-ar constitui comisii compuse din cadre didactice de la alte instituții, aș putea crede că există tentația de a-și lua tainul și apoi să nu-l mai intereseze ce se întâmplă”. În concluzie, ne-a declarat că speră să nu se ajungă la acest gen de corupție care încurajează promovarea de „rebuturi”. În aceeași notă a decurs și discuția cu prof. Iuliana Negreț, directorul Colegiului Tehnic de Marină „Al. I. Cuza”, care consideră că fiecare școală își dorește copiii cei mai buni, pentru că prin ei crește și prestigiul instituției. „Nu fac o comparație cu liceele teoretice de elită, dar mi-aș dori să mi se ofere posibilitatea să-mi triez elevii cu care urmează să lucrez la clasă”. Prof. Daniela Boskoff, directorul Liceului Teoretic „Traian”, ne-a vorbit despre experiența sa, timp de un an, la catedra unui liceu din Franța, model pe care intenționează să-l disemineze și ministrul Funeriu, tot ca urmare a propriilor experiențe. Este vorba despre introducerea portofoliului educațional, care ar da părinților o imagine mult mai clară asupra caracteristicilor elevului. Pe lângă notele din gimnaziu sau media de la testarea națională, elevul va primi și o recomandare din partea profesorilor. „Numai că acolo, în Franța, părinții se supun deciziilor consiliului profesoral al clasei, care studiază portofoliul elevului și stabilește ce este mai bine pentru el”, a adăugat prof. Boskoff. În ultimul deceniu, admiterea la liceu a suferit opt modificări importante - examenele de treaptă au fost înlocuite cu testele naționale, ulterior transformate în teze unice. În 2009, s-a modificat din nou modalitatea de admitere, pe baza testului de tip internațional.