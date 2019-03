Statul mimează că susţine învăţământul profesional: "Primesc o bursă leşinată de 200 de lei pe lună!"

Campania "Cuget liber". "Țară, țară, vrem meseriași! Nu tineri în șomaj!"

Statul mimează că susține învățământul profesional: "Primesc o bursă leșinată de 200 de lei pe lună!"

Criza de pe piața muncii s-a acutizat în ultimii ani. Sunt probleme în toate domeniile, în industrie, în turism, în agricultură, dar mai ales ne lipsesc meseriașii. Grav este că toată această situație este și o consecință a lipsei de coerență din sistemul de învățământ, a modificărilor dese și mai ales a subfinanțării.În aceste condiții, noile schimbări introduse de ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, de prelungire a învățământului obligatoriu cu încă doi ani, clasele a XI-a și a XII-a, dacă nu vor fi completate de specializări actuale și de o finanțare corectă, nu vor aduce o rezolvare, ci vor bulversa și mai mult sistemul.În timp ce liceele teoretice acaparează tot mai mulți elevi care termină 12 clase, care, în lipsa unei meserii, ajung să se înregistreze ca și șomeri, liceele tehnologice încă scot mecanici auto pe bandă rulantă, iar școlile de arte și meserii sunt goale.„Atât timp cât situația în învățământul românesc nu se va reglementa, nu se vor schimba lucrurile. Nu are nicio vină Inspectoratul Școlar Județean Constanța că un elev cu medie foarte mică poate să intre lejer la liceu, la un liceu tehnologic, dar și la licee teoretice. Dacă Liceul «George Călinescu» este așa de renumit, pentru că este un liceu umanist, de ce s-a intrat cu 5,25? Atât timp cât ministerul nu va introduce examen de admitere la liceu sau să stabilească, de exemplu, ca elevii cu medii între 8 și 10 să meargă, în limita locurilor disponibile, la liceele teoretice, cei cu medii între 6 și 8 să meargă la liceele tehnologice, iar ce este sub 6 să meargă la școlile profesionale, nu se va schimba nimic. Atunci când el se poate duce oriunde, sigur că părintele evită școala profesională”, este de părere directorul Colegiului Tehnic „Tomis”, prof. Cornel Mihai Dumitrașcu.Acesta susține că elevii slabi nici măcar nu ar trebui să se mai încurce să dea Bacalaureatul, ci pot să îmbrățișeze, ulterior, o școală postliceală, unde se pot specializa pe anumite domenii. „În ce privește promovabilitatea scăzută la Bacalaureat la liceele tehnologice, știu din proprie experiență că toți profesorii, directorii din aceste licee muncesc de zece ori mai mult decât cei din alte unități. La noi vin elevi cu medii foarte mici, 3, 4, 5, 6, 7, când mai vine unul cu medie de 9 te gândești că poate a greșit completarea fișei pentru repartizarea computerizată, dar sunt și elevi care vor să se facă arhitecți sau ingineri constructori. Să aduci acești copii la un stadiu de subdezvoltare, ca să zic așa, la stadii medii și la stadii ridicate, să promoveze Bacalaureatul, este o muncă de Sisif”, susține directorul Colegiului „Tomis”.„Am pierdut tradiția școlilor de arte și meserii!“Pe de altă parte, perioada în care școlile de arte și meserii au fost desființate a dăunat foarte mult învățământului profesional. „Noi în România clamăm că nu mai avem meseriași, pentru că școlile profesionale au fost reînființate în anul 2015. Am pierdut tradiție, am pierdut orice. În plus, în momentul în care eu ofer șase, șapte, opt clase la liceele teoretice, rămâne un număr mai mic de copii care au suficiente locuri să meargă la liceele tehnologice și nu mai merg către școlile profesionale. Încă ceva: la școala profesională se duc copiii săraci. Eu am fost în peste 70 de sate din acest județ să-i conving pe părinți să-și dea copiii la școala de arte și meserii și nu am reușit!”, povestește profesorul Dumitrașcu.Potrivit acestuia, bursa lunară pe care elevii care stau în internat o primesc de la statul român este de 200 de lei, care nu le acoperă nici măcar necesarul de hrană. „Acești copii primesc o bursă leșinată de 200 de lei. Un elev nu poate să trăiască din banii aceștia. În internat, plătesc 60 de lei pe lună pentru apa caldă, lumină și căldură. Dar masa este de 19 lei pe zi. Înseamnă că acești copii au mâncare, în baza bursei, numai 10 zile. Restul lunii, ce mănâncă? Și atunci, cum să vină el de la țară, dacă nu are cu ce? Am vorbit cu un domn de la Almalău și mi-a spus: «Eu sunt un om gospodar, am porci, trebuie să vând un porc în fiecare lună. O fac și pe asta. Dar copilului meu îi mai trebuie un ban pentru un caiet, pentru o salopetă, pentru îmbrăcăminte. Deci atât timp cât învățământul profesional nu va fi finanțat de statul român, în speță de Ministerul Educației, școala profesională nu se va dezvolta niciodată, nici pe lumea asta, nici pe lumea cealaltă”, consideră directorul Colegiului Tehnic „Tomis”.