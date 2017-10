Statul german dotează atelierele şcolilor profesionale constănţene

Prin proiectul "Practica în licee"

Statul german dotează atelierele școlilor profesionale constănțene

Ieri, la hotelul „Ibis”, a avut loc o foarte interesantă întâlnire a participanților la proiectul „Parteneriat transnațional pentru dezvoltarea învățământului preuniversitar tehnic prin aplicarea sistemului german de proiecte pentru lucrări practice în atelierele școlare din România”. Un proiect implementat, din octom-brie 2011, de Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, cu finanțare din Fon-dul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, și care a dispus de un buget de 16.575.778,44 lei. Solicitantul proiectului are ca parteneri Institutul Tehnic Dr. Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG, din Germania, și Tera Impex Sibiu. În tot acest interval, se urmărește dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din învățământul preuniver-sitar, din domeniile mecanică și inginerie electronică și electrotehnică. 30 de profesori ingineri, cu specialitățile mecanică și electrotehnică, din învățământul preuniversitar constănțean au absolvit cursurile de formare din cadrul proiectului POSDRU „Practica în licee” la Universitatea Tehnică din Cluj, după care s-au deplasat în Germania, pentru a vedea concret cum se desfășoară practica într-un institut. Cadrele didactice au fost selecționate conform standardelor impuse: să fie ingineri, să provină din domeniul tehnic, să se ocupe la liceu de domeniul acesta. Întrebat cum a reușit să acceseze acest proiect, ing. Gheorghe Danciu, directorul „Tera Impex” Sibiu, a decla-rat, pentru „Cuget Liber”, că este preocupat de mult timp de ideea aceasta și el a fost cel care a insistat pentru a fi implementat modelul de practică al școlilor tehnice din Germania. „În România, învățământul profesional nu mai are bază materială. Înainte, întreprinderile ofereau școlilor posibilitatea de practică, iar unitățile de învățământ aveau o structură de strunguri, freze și mașini unelte cu care se puteau face lucrări practice. Acum, au mai rămas doar mașini-unelte depășite și, nemaiexistând firmele care să le dea materiale pentru practică, școlile nu mai au nici bani să și le cumpere. Noi, prin acest proiect le oferim și kitul de practică, și documentația pentru a putea efectua așa cum este prevăzut în programul școlilor și care reprezintă mai mult de jumătate din numărul orelor alocate”. În județul Constanța, toate liceele tehnice vor beneficia de cinci kituri de electro și cinci kituri mecanice. În urma prelucrării componentelor din aceste kituri în ateliere, va rezulta un produs finit, cum ar fi un trasator, o mașină de formula 1, în miniatură, bineînțeles, dar și altele. Toți cei prezenți la întâlnirea de ieri au concluzionat că modelul ro-mânesc de învățământ tehnic, bazat pe teorie, tinde să fie depășit de dezvoltarea actuală a societății, motiv care stă la baza necesității de transformare și adoptare de metode noi de învățare, care să pună accentul în primul rând pe învățarea practică și dezvoltarea competențelor de lucru ale elevului. Tocmai de aceea, obiectivele specifice ale cursurilor prevăzute în cadrul acestui proiect ce se va încheia în luna septembrie au fost dezvoltarea unei metode interactive de predare, dar mai ales implicarea redusă a profesorului.