Start la SkirtBike şi Ziua Internaţională a iei Constanţa

Start la SkirtBike și Ziua Internațională a iei Constanța

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Duminică, 21 iunie, la Palatul Copiilor va avea loc un eveniment chic pe biciclete! Fetele de la SkirtBike Constanța au organizat o defilare cochetă pe bicicletă cu un traseu nou față de anii precedenți și multe surprize pentru doamnele și domnișoarele participante.Ela Gheorghe, una din participantele cu tradiție la acest eveniment, ne-a declarat: „Este al treilea an de SkirtBike la Constanța și mă bucur să văd că în fiecare an numărul de bicicliști din oraș crește, în special numărul de fete care aleg să-și păstreze și să-și etaleze feminitatea chiar și atunci când se află pe bicicletă”.Anul acesta, pe lângă promovarea unui mod de viață sănătos la SkirtBike, organizatoarele își propun să sărbă-torească și Ziua Internațională a Iei (pe 24 iunie, de Sânziene, se va sărbători Ziua Internațională a Iei, o mișcare începută în mediul online de comunitatea numită La Blouse Roumaine. Ea îi unește pe toți iubitorii iei românești, de pre-tutindeni), eveniment pe care îl celebrăm al doilea an consecutiv pe biciclete, promovând astfel frumosul nostru port tradițional. Așadar, pe data de 21 iunie, dress code-ul de la SkirtBike Constanța va fi ia națională. De la ora 15, doamnele și domnișoarele vor porni defilarea, iar traseul acestora va fi: Palatul Copiilor - str. Soveja - b-dul Mamaia - b-dul Tomis - b-dul Ferdinand - str. Mircea - b-dul Mamaia - b-dul Tomis - b-dul Lăpușneanu - str. Soveja - Palatul Copiilor.Începând cu ora 13, copiii sub 14 ani vor avea parte de un concurs de tip circuit organizat în parteneriat cu Poliția Rutieră, care se va desfășura în parcarea de la Palatul Copiilor. Vor fi premiați cei mai iscusiți bicicliști care vor demonstra că respectă regulile de circulație.Anda Nicola, organizatoarea evenimentului Skirbike în Constanța, a declarat că evenimentul își propune să redea femeilor curajul de a pedala în oraș. Este un eveniment ce se desfășoară anual în peste 12 orașe din țară.