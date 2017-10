„Stand Up Comedy Non-Vulgar“

Duminică, 15 iulie, după ora 22, pe scena clubului Buddha Experience, din stațiunea Mamaia, turiștii și constănțenii vor avea ocazia să asiste la un show de calitate, oferit de unul dintre cei mai îndrăgiți artiști autohtoni de stand-up comedy.Evenimentul face parte din proiectul „Stand Up Comedy Non-Vulgar”, care are menirea de a promova ideea de show-uri umoristice în care nu se folosește limbaj vulgar gratuit.Cristian Dumitru a început să practice stand-up comedy încă din 2003, făcând parte, până în anul 2006, din trupa Deko. În același an, a înființat, împreună cu Cătălin Iliescu și Claudiu Constantin, trupa Comedy Now (Jokers, în prezent), iar din 2008, a susținut spectacole alături de Tibi Neuronu și Cătălin Bordea, făcând parte din Trupa Showtime. De doi ani, susține spectacole de tip „one-man-show” în întreaga țară.Prețul unui bilet de intrare costă 15 lei.