Stand up comedy de calitate

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

„El Comandante” invită constănțenii duminică, 30 noiembrie, de la ora 20:30, la o seară de Stand up comedy de calitate cu Marius și Mane. Marius este unul dintre băieții deștepți care scrie pentru „Academia Cațavencu”, rezident în Cafe DEKO, dar este și cercetătorul trăsnit din reclama Tv Provident. Marius are peste 1.800 de show-uri de stand up comedy, împreună și cu trupa Spitalu’9.Suport artist 15 lei/persoană.