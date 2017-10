Stand-up comedy cu Cristian Dumitru

Fost membru al trupei „Deko”, Cristian Dumitru vine la Constanța, mâine, 12 ianuarie, de la ora 21, în Cafe del Mar la „Ice Cocktail” - un spectacol de stand-up comedy românesc 100%.„Am început să practic genul ăsta de umor încă din 2003, făcând parte până în anul 2006 din trupa Deko”, declară pe site-ul său artistul. „Din 2006 am înființat împreună cu Cătălin Iliescu și Claudiu Constantin, trupa comedy now (actualmente jokers), iar din 2008, am susți-nut nenumărate spectacole ală-turi de Tibi Neuronu și Cătălin Bordea făcând parte din Trupa Showtime. De doi ani, cu ma-terialul strâns în cei opt ani, am susținut spectacole one man show atât în București, cât și în întreaga Românie”.