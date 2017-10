Stăm bine la capitolul olimpici! Gabriela Bucovală, mesaj de felicitare

7

Obiectivism

Cum adica profesoara ,,s-a varat,,, n-avea voie in comisie, e arondata pentru altcineva? Observam ca fata a obtinut premiu la ONM, nu la OLLR, care-i partea obiectiva cu voia si cu performanta? Un profesor ar trebui sa stie...Iar la Navodari observam totusi rezultate bune, chiar un copil cu 3 medalii... Adevarat, performanta nu trebuie sa aiba legatura cu coruptia, probabil de aceea acesti copii nu vor ramane in tara! Unii copii ,,se chinuie,, in fabrica de vise, speram sa si le implineasca, chiar si unele de ale noastre tarzii...

Răspuns la: Bravo !

Adăugat de : C.C.-Profesor, 27 aprilie 2016

Iantuc! Pai asta-i fiica profesoarei care s-a varat in comisia de corectare la olimpiada de romana desi n-avea voie! Oare la Navodari n-a...