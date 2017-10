Stagiu de practică în Portugalia, pentru elevii de la Colegiul "Tomis"

18 elevi din clasa a XI-a și a X-a, specializarea Tehnician mecatronist / Tehnician metrolog, de la Colegiul Tehnic „Tomis” Constanța, au fost beneficiari, timp de aproape trei săptămâni, ai stagiului de formare profesională în cadrul proiectului de mobilitate cu titlul „Electronică aplicată la standarde europene în viața de zi cu zi” („Applied Elec-tronics to European Standards in Everyday Life”).Proiectul a fost finanțat din Programul ERASMUS+ cu un grant de 48.652 euro și s-a desfășurat având ca organizații de primire Jomicarauto, Lda Reparacoes De Automoveis și Jobauto din Barcelos, Portugalia și Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade, Barcelos, Portugalia ca partener intermediar.Prin intermediul plasamentului transnațional în organizații din Portugalia, cei 18 elevi au parcurs unitățile de competențe și ele-mentele de conținut din curriculum pentru clasa a XI-a, Modulul IX „Circuite electronice” și Modulul VIII „Sănătatea și securitatea muncii”. Proiectul a avut ca scop să dezvolte competențele profesionale ale participanților în domeniul circuitelor electronice și a sănătății și securității muncii pentru lucrările de specialitate.„În perioada mobilității, participanții proiectului au intrat în contact cu civilizația, cultura și istoria regiunii Braga, vizitând numeroase obiective turistice din: Barcelos, Lisabona, Guimaraes, Braga, Ponte de Lima, Viana do Castelo, Porto, cu impact asupra dezvoltării lor personale. Dar, mai presus de toate, obținerea certificatelor Europass Mobility reprezintă cel mai mare câștig în plan profesional. În urma stagiului de formare, ca produse ale proiectului, menționăm Catalogul de echipamente și instalații inteligente ale automobilului mecatronic, care au la baza funcționării circuite electronice, precum și afișe și materiale pe tema SSM.Sperăm ca derularea acestui proiect să ducă la ridicarea pres-tigiului școlii noastre, la sensibi-lizarea agenților economici pentru absorbția absolvenților noștri și la facilitarea găsirii unui loc de muncă și realizarea propriului job”, a declarat responsabilul de proiect, prof. ing. Iulia Sandu.