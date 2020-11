Stagii de practică inovative, pentru studenţii Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”

Săptămâna aceasta, în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Academiei Navale și împlinirii a 148 de ani de învățământ românesc de marină, a avut loc lansarea oficială a proiectului „Stagii de practică inovative pentru dobândirea de competențe în sectoarele economice cu potențial competitiv”. Beneficiind de o finanțare totală 3.906.654,92 lei, proiectul se desfășoară pe o perioadă de 24 de luni și are ca obiectiv principal efectuarea de investiții în domeniul educației și formării profesionale. Beneficiari vor fi 241 de studenți de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”. Proiectul urmărește asigurarea unui cadru partenerial funcțional între mediul academic, studenți și angajatori și facilitarea inserției pe piața muncii pentru viitorii absolvenți. Proiectul se desfășoară în parteneriat cu Asociația „Noul Val”.





Cel de-al doilea proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, „Să ne protejăm mai bine viitorul! Cybersecurity avansat”, are o valoare totală de 4.740.749,97 lei. În cadrul proiectului vor fi organizate activități de consiliere a studenților, cursuri de pregătire în domeniul cybersecurity, stagii de practică la diverși operatori economici, urmărindu-se implementarea la parteneri a unui Centru complex de pregătire în domeniul Cybersecurity, cu valențe importante pentru pregătirea viitorilor ofițeri de marină militară sau comercială.





Proiectul Erasmus+ „Strategic partnership for supporting Blue Growth by enhancing Maritime Higher Education maritime cooperation framework on marine pollution and environment protection field” beneficiază de o finanțare totală în valoare de 151.950 euro și are ca scop stabilirea unor parteneriate strategice pentru educație și cercetare în învățământul universitar. Partenerii Academiei Navale în acest proiect sunt PiriReis University (Turcia), University of Liublijana (Slovenia), French Maritime Academy (Franța) și Lithuanian Maritime Academy (Lituania).





Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a demarat trei noi proiecte, două cu finanțare din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, respectiv „Stagii de practică inovative pentru dobândirea de competențe în sectoarele economice cu potențial competitiv” și „Să ne protejăm mai bine viitorul! Cybersecurity avansat”, și un altul finanțat din programul ERASMUS+, „Strategic partnership for supporting Blue Growth by enhancing Maritime Higher Education maritime cooperation framework on marine pollution and environment protection field”.