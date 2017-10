Sporurile cadrelor didactice nu vor fi reduse

Ştire online publicată Luni, 09 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Asigurarea a fost dată de ministrul Educației Ecaterina Andronescu, prezentă la Școala de vară a tineretului social-democrat. Ministrul Educației a precizat că o astfel de măsură ar fi inacceptabilă. „Nu merită să fie îngrijorați pentru zvonurile astea care circulă cu sporurile. Am făcut de mai multe ori precizarea... Nu s-a pus problema și nu se va pune problema reducerii sporurilor cadrelor didactice”, a anunțat Ecaterina Andronescu. Ministrul Educației nu a uitat nici de mărirea salariilor profesorilor. „Noi am rămas cu o datorie de 33,6 și trebuie să nu încheiem acest an fără să ne fi rezolvat problema așa cum am asumat-o”, a completat ministrul. Mărirea salariilor cadrelor didactice ar putea fi posibilă doar în măsura în care economia începe să funcționeze, a mai declarat Ecaterina Andronescu. De asemenea, ministrul a precizat, vineri, că nu vrea să renunțe la școlile de arte și meserii (SAM), dar că înscrierile la aceste instituții vor fi oprite până când se va găsi o metodă prin care acest tip de educație să devină eficient. „SAM-urile au fost concepute ca școli flexibile, care să-și schimbe profilul în funcție de fluctuațiile pieței muncii. Nu se vor mai face înscrieri la SAM-uri de la anul și vom căuta o metodă prin care să le transformăm în ceea ce ar fi trebuit să fie de la bun început. Dar pentru asta am avea mare nevoie de un organism care să monitorizeze sistemul și să raporteze despre nevoile și cerințele angajatorilor”, a precizat, în cadrul unei conferințe de presă, ministrul Educației. Din 2010-2011, SAM-urile se vor transforma în licee tehnologice, însă asta se va întâmpla numai în funcție de dotări și de specializarea pe care o va dobândi personalul didactic. Practic, în baza acestor două criterii, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) va da dreptul SAM-urilor să devină licee tehnologice. Elevii din viitoarele licee tehnologice vor avea opțiunea să termine școala după doi ani, iar după o perioadă între șase săptămâni și șase luni de practică vor obține direct un certificat de calificare de nivelul al II-lea, superior celui obținut în prezent la SAM, după doi ani de studii. Dacă vor să continue școala, ei vor avea posibilitatea să mai facă încă doi ani, pentru a susține examenul de bacalaureat, iar după un alt stagiu între șase și opt săptămâni de practică vor putea obține un certificat de calificare de nivelul al III-lea. Printre meseriile care pot fi învățate la SAM se numără cele de mecanic sau tinichigiu auto, ospătar, măcelar, zidar, faianțar, sudor, croitor și frizer.