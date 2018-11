"Sper ca aceşti bani să ne fie suficienţi pentru plata salariilor, în luna decembrie!"

Buget de austeritate în școlile din Constanța

"Sper ca acești bani să ne fie suficienți pentru plata salariilor, în luna decembrie!"

2018 a fost un an greu pentru învățământ. A fost primul an în care finanțarea școlilor s-a făcut pe baza costului standard per elev. Școlile nu s-au mai lăfăit în clase și norme, ci au fost nevoite să reducă tot ce depășea bugetul.În condițiile în care cea mai parte din banii alocați de minister se duceau pe salarii, s-a tăiat de peste tot de unde s-a putut, astfel încât să ajungă banii până la sfârșitul acestui an și cadrele didactice să nu rămână fără salarii chiar în prag de sărbători. De la unele școli mai mici s-a luat ce le-a rămas pentru a se da liceelor mai mari, multe clase au funcționat peste numărul mediu de elevi, totul în numele încadrării în buget. Un singur lucru nu pare să fi fost luat în calcul în acest buget: calitatea învățământului.Inspectorul școlar general prof. Gabriela Bucovală susține că eficientizarea aceasta era absolut necesară și a fost realizată fără a se face rabat la calitatea învățământului.„Imediat după anunțarea bugetului, în data de 5 februarie 2018, am avut prima ședință cu directorii și cu contabilii unităților de învățământ, pentru analiza și fundamentarea bugetului pe 2018, pentru că, până în acel moment, la nivelul județului Constanța nu existase așa ceva. Cu toții auzeam din noiembrie, decembrie că se comasau clase, ce se întâmpla în țară, în Constanța nu se întâmpla nimic. Eu am cerut previziunile bugetare de la directori și deficitul bugetar era enorm. Pe mine m-a speriat. Nu am putut să dorm liniștită știind că undeva există 9.000 de oameni despre care nu știi dacă le poți asigura salariile până la final”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, șeful Inspectoratului Școlar Județean Constanța.Eficientizare prin tăiere…Potrivit acesteia, ca urmare a tuturor măsurilor luate, deficitul bugetar a fost redus la doar 4%.„Pentru acest deficit am solicitat o suplimentare la Ministerul Educației, care ne-a și fost acordată. Sper, niciodată nu pot să spun exact, sper ca acești bani să ne fie suficienți pentru plata salariilor, ultimele plăți fiind programate pentru 14 decembrie. Să zicem că nu este pericol să nu ajungă acești bani, dar încă nu pot să mă pronunț acum. Și un leu dacă lipsește este un minus pentru mine. Am luptat enorm și acesta a fost unul dintre lucrurile care m-au măcinat enorm”, a explicat prof. Gabriela Bucovală.Pentru a se putea încadra în buget, s-a lucrat pentru eficientizarea claselor și a normelor.„Existau clase sub efectiv, norme date cumva nejustificat. Am chemat, am avut discuții cu toți directorii, am eficientizat un pic. Nu ne permitem să ținem două clase paralele, amândouă cu 11 elevi. Nu se poate, facem o clasă cu 22 de copii”, a completat inspectorul școlar general.Probleme au apărut însă la unitățile de învățământ mai mari, unde multe cadre didactice ajungeau la salariul maxim. Pentru acestea s-au făcut realocări de bani. Cu alte cuvinte, s-a luat de la școlile mici tot ce nu au cheltuit cu salariile, neputând să folosească banii rămași pentru investiții și asigurare de materiale didactice, și s-a dat la cele mari.„În toată această perioadă grea, s-au făcut analize pe costul standard per elev. S-a luat în calcul, de exemplu, o școală în care peste 80% dintre profesori au salariul maxim, să spunem, gradul unu, peste 25 de ani vechime, doctorat. Pe de altă parte, sunt școlile care funcționează pe excepție de la lege, sub efectiv, cum este Școala Dumbrăveni, unde sunt doar 69 de elevi. Din luna august, în consiliul de administrație al ISJ, tot facem realocări bugetare. Adică s-a luat de la unitățile școlare unde am avut surplus și s-a dat la celelalte. La nivel județean, legea ne permite redistribuirea sumelor în interiorul județului”, a mai adăugat prof. Gabriela Bucovală.Plan de școlarizare realistInspectorul școlar general le-a atras atenția, ieri, în cadrul ședinței cu directorii de unități de învățământ, să proiecteze, pentru anul 2019, un plan de școlarizare realist.„Nu există semnale că s-ar schimba ceva în 2019. Așa că, dacă clasa a V-a A are 14 elevi, căci atâția au rămas, și clasa a V-a B are 15 elevi, căci atâția au rămas, atunci propun o singură clasă a șasea, cu 29 de elevi, nu păstrez două clase. Metodologia spune că formarea claselor, a formațiunilor de studiu, se face cel puțin la nivelul mediu, care e de 25 de elevi. Și atunci hai să încercăm să fim eficienți”, a atenționat șeful ISJ Constanța.