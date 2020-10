Spectacolul "Pescarul şi sufletul său", montat la Constanţa, după 40 de ani

În data de 13 noiembrie, Teatrul pentru Copii şi Tineret „Căluţul de Mare“ va prezenta publicului de la malul mării o nouă premieră, un spectacol care nu a mai fost montat în România de 40 de ani, din cauza textului, ce aparţine lui Oscar Wilde, care este foarte greu.În mai puţin de trei săptămâni, sunteţi invitaţi, împreună cu cei mici, la spectacolul „Pescarul şi sufletul său”, după Oscar Wilde. Regia şi dramatizarea îi aparţin binecunoscutului Toma Hogea, scenografia este semnată de Mihai Pastramagiu, iar coregrafia îi aparţine Getei Rădvan Huncanu.Menţionăm că regizorul se află la a doua colaborare cu teatrul constănţean, după montarea de anul trecut a spectacolului „Degeţica”, foarte apreciat de public. „Pentru mine este o binecuvântare că revin la Constanţa. De ce spun asta? Pentru că, atunci când ajungi pentru prima dată într-un teatru, lucrurile sunt puţin mai confuze, deoarece nu cunoşti trupa, actorii şi când reuşeşti să-i descoperi, în scurt timp termini spectacolul şi trebuie să pleci. De data aceasta, cunosc foarte bine actorii, întreaga echipă şi lucrurile se simplifică. Am început, deja, repetițiile, la „Pescarul şi sufletul său” și am revenit la Constanța cu un text foarte frumos, pe care îl ador, dar care a necesitat multe întâlniri cu scenograful Mihai Pastramagiu, de care mă leagă o prietenie de zeci de ani de zile. Oricum, este foarte greu să redai într-un spaţiu mic două universuri, cum sunt pământul şi lumea marină, dar cu imaginaţie, dialog, am ajuns, credem noi, la cele mai bune soluţii. În concluzie, dacă anul trecut am montat «Degeţica», un spectacol cu de toate, pantomimă, păpuşi şi multă muzică, anul acesta montăm un spectacol numai cu păpuşi”, a declarat regizorul pentru „Cuget Liber”.Copiii nu mai vin la teatru să vadă doar o povesteAstfel, actorii vor mânui la vedere păpuşile şi vor fi parte integrantă din spectacol, în sensul că nu vor fi îmbrăcaţi ca nişte mânuitori, ci vor fi îmbrăcaţi în personaje marine, peştişori, căluţi de mare, meduze şi vor fi parte integrantă din spectacol, adică vor avea şi momente de pantomimă, mişcare, cu aceste personaje din lumea marină. În rest, toate personajele din spectacol vor fi păpuşi.Pentru că este un perfecţionist, şi acest spectacol va fi perfect. Dar cum poţi asigura reuşita unui spectacol? În primul rând, a precizat Toma Hogea, este obligatoriu să stabileşti un echilibru, o balanţă a lucrurilor. O balanţă, într-un echilibru perfect, înseamnă ca regizorul, împreună cu scenograful, să ştie foarte bine cât text oferă copilului, câtă muzică, câte imagini, câte păpuşi, momente de pantomimă. Mai departe, tot acest melanj şi componente ale artei spectacolului dau succesul spectacolului. În plus, nu trebuie uitat un lucru, și anume că, cei mici, copiii din ziua de astăzi aşteaptă să fie provocaţi. „Nu mai avem nici măcar spectatorii de acum zece ani, copiii nu mai vin la teatru să vadă doar o poveste, acea poveste trebuie să îi ofere copilului frânturi din ceea ce vede el în ziua de astăzi, ceea ce i se oferă, la TV, prin intermediul internetului şi ceva în plus. În concluzie, eu sper şi îmi doresc cu toată fiinţa ca «Pescarul şi sufletul său» să fie un spectacol de mare măiestrie păpuşărească, mare ţinută artistică şi acesta să se afle în portofoliul teatrului şi să colinde lumea întreagă”, a mai spus regizorul.Din distribuţia acestei piese fac parte: Graţian Prisăcariu, Rovena Paraschivoi, Daniel Minciună, Daniela Vlad, Tiberiu Roşu, Ion Ciolan, Claudia Brădescu, Arina Cojocaru, Alina Manţu.